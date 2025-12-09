Bác sĩ cho thuốc uống không đỡ, bệnh nhân ở Na Uy liền hỏi AI và được cứu

HHTO - Công cụ AI Grok của xAI (của Elon Musk) đã cứu mạng một người đàn ông khi người này bị đau bụng quằn quại. Trong trường hợp này, bệnh nhân vẫn bị đau sau khi uống thuốc bác sĩ kê đơn, nên mới hỏi ý kiến Grok. Nhờ làm theo lời khuyên của Grok mà anh ấy được cứu.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc, một bệnh nhân đã miêu tả các triệu chứng của mình cho Grok - công cụ AI của công ty xAI (của Elon Musk) - và công cụ này giục anh quay trở lại bệnh viện gấp. Nhờ vậy mà anh ấy đã thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

Tin tức này vừa được Elon Musk chia sẻ đầy tự hào.

Đây là trường hợp của anh Tykjen, 49 tuổi, người Na Uy. Anh đã bị đau bụng “như dao cứa” - theo cách miêu tả của anh ấy - suốt 24 tiếng đồng hồ, đến mức anh chỉ có thể nằm co. Anh Tykjen không sốt, cũng không có biểu hiện gì khác, nhưng cơn đau không giảm nên anh quyết định tới bệnh viện.

Bác sĩ ấn vào bụng anh để khám, thấy bụng mềm, rồi kiểm tra một chút nữa và chẩn đoán là anh Tykjen bị trào ngược axit, kê thuốc giảm axit dạ dày và bảo anh về nhà uống.

Nhưng anh Tykjen về uống thuốc mà vẫn không đỡ đau một chút nào. Anh liền mở Grok, miêu tả tất cả các triệu chứng mà mình đang gặp phải.

Một ưu điểm của các công cụ AI là thường trả lời rất nhanh, Grok cũng vậy. Công cụ này lập tức “chẩn đoán” rằng anh Tykjen đang có các triệu chứng của vết loét thủng hoặc viêm ruột thừa không điển hình, rồi bảo anh “quay lại bệnh viện ngay và đề nghị được chụp cắt lớp” - theo lời kể của anh Tykjen.

Anh Tykjen làm theo lời khuyên của Grok. Việc chụp chiếu sau đó cho thấy đúng là anh bị viêm ruột thừa mà ruột thừa còn sắp vỡ. Anh lập tức được chuẩn bị phẫu thuật.

6 tiếng sau đó, ca phẫu thuật hoàn tất. Anh Tykjen hoàn toàn hết đau, ngay hôm sau đã được xuất viện.

Tykjen kể, khi quay lại viện, anh không dám nói với các bác sĩ rằng Grok khuyên mình làm như vậy. “Tôi phải nói dối,” - Tykjen kể - “tôi bảo các bác sĩ rằng chị của tôi là y tá bảo tôi quay lại viện để chụp cắt lớp”.

Rất nhiều người đã đọc câu chuyện của anh Tykjen và nói rằng họ mong AI có thể được sử dụng nhiều hơn trong y tế, bởi dù đúng là AI không thể thay thế cho các bác sĩ, y tá thật, nhưng việc dùng AI hỗ trợ là rất có ích, vì AI có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra chẩn đoán rất nhanh, chính xác và thậm chí là cả những cách điều trị phù hợp với riêng từng bệnh nhân.