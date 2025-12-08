Phản hồi thắc mắc về dự án Nuôi Em: Đen Vâu ghi điểm, Hoàng Hoa Trung gây bức xúc

HHTO - Giữa tâm bão dư luận xoay quanh tính minh bạch của dự án Nuôi Em, động thái của rapper Đen Vâu và chủ nhiệm dự án Hoàng Hoa Trung đã tạo nên hai thái cực cảm xúc trái ngược. Trong khi nam rapper được khen ngợi vì sự rạch ròi, thấu đáo thì người sáng lập dự án lại khiến cộng đồng mạng thêm phần bức xúc.

Nuôi Em là dự án thiện nguyện do Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014, với sứ mệnh mang bữa trưa đủ chất đến học sinh vùng cao. Tuy nhiên, sau 11 năm hoạt động, từ ngày 6/12 vừa qua, dự án bắt đầu đối mặt với làn sóng tranh cãi khi hàng loạt tài khoản lên tiếng tố cáo sự thiếu minh bạch.

Nhiều mạnh thường quân chia sẻ bị trùng hay không tìm thấy mã Nuôi Em.

Từ những lời ca tụng, dư luận chuyển sang đặt nghi vấn về việc trùng lặp mã nuôi, thái độ tình nguyện viên khi giao tiếp và quan trọng nhất là vấn đề tài chính. Khủng hoảng niềm tin đã vượt khỏi khuôn khổ mạng xã hội, khiến nhiều mạnh thường quân hoang mang về đích đến thực sự của những khoản đóng góp.

Đen Vâu: Sự tử tế và ranh giới cần thiết

Giữa thời điểm nhạy cảm, bài đăng của Đen Vâu xuất hiện như một "cơn mưa rào" giải nhiệt. Nam rapper không chọn cách im lặng. Anh thẳng thắn xác định vị trí của mình và ê-kíp: Là người ủng hộ, một mạnh thường quân như bao người khác, không tham gia vận hành hay quản lý ngân sách.

Đen Vâu mong mọi người bình tĩnh, chờ đợi sự giải trình từ phía dự án﻿ Nuôi Em.

Động thái này lập tức nhận được sự đồng thuận từ dư luận. Netizen bình luận: "Ủng hộ việc Đen lên tiếng, lướt vài bài thấy một số người hiểu nhầm Đen cũng là người sáng lập dự án Nuôi Em này". Việc Đen công khai minh bạch nguồn tiền đóng góp cá nhân (tách biệt với doanh thu bài hát Nấu ăn cho em) và khẳng định ủng hộ xử lý đến cùng nếu có sai phạm được đánh giá cao.

Một tài khoản nhận xét: "Lời chia sẻ thấu tình đạt lý". Đây được xem là động thái kịp thời để trấn an người hâm mộ, đồng thời cũng là cách giúp dư luận hiểu rõ vấn đề và phân định rạch ròi trách nhiệm của các bên liên quan.

Hoàng Hoa Trung: Tâm thư gây tranh cãi

Trái ngược với Đen Vâu, tâm thư dài và thông báo của chủ nhiệm dự án Hoàng Hoa Trung lại vấp phải làn sóng phản đối. Điểm nóng nhất nằm ở quyết định: "Dù rất thương xót và đau lòng, nhưng tôi buộc phải tạm dừng chi tiền cho việc Nuôi Ăn các bé".

Bài chia sẻ của Hoàng Hoa Trung vào tối ngày 7/12 nhận về ý kiến trái chiều.

Lý do "đóng băng tài khoản để rà soát" bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Đa số ý kiến cho rằng tiền đóng góp theo năm học đã nằm trong tài khoản từ lâu. Một netizen bức xúc: "Tiền vào tài khoản từ rất lâu rồi đồng nghĩa với việc giải ngân đã phải có kế hoạch hết rồi". Việc cắt cơm các cháu để phục vụ thanh tra bị cho là thiếu hợp lý.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần bình luận đính chính, Hoàng Hoa Trung viết: "Mình xin phép cập nhật STK đúng". Sự nhầm lẫn về số tài khoản nhận tiền - huyết mạch của một dự án thiện nguyện - tại thời điểm này là điều khó chấp nhận. Một người ngán ngẩm bình luận: "Đến STK nhận tiền mấy chục năm làm từ thiện mà cũng nhầm được?".

Hai số tài khoản khác nhau trong bài đăng của Hoàng Hoa Trung.

Ngoài ra, lời giải thích về lộ trình minh bạch tài khoản cũng chưa thuyết phục. Việc dự án hẹn đến năm 2026 mới dùng tài khoản thiện nguyện 4 số khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính cấp thiết. Cộng đồng mạng cũng chỉ ra những điểm "vênh" về mốc thời gian thu tiền. Trong khi dự án giải thích về việc thu bù, nhiều bằng chứng cho thấy tin nhắn gọi đóng góp lại rơi vào tháng 1 - thời điểm mâu thuẫn với các lý giải được đưa ra.

Một bình luận chia sẻ: "Niềm tin không thể lấy lại bằng một bài viết". Thứ cộng đồng chờ đợi lúc này là con số biết nói từ kiểm toán độc lập và sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Bởi sau cùng, minh bạch không chỉ để giải tỏa bức xúc, mà để đảm bảo rằng bữa cơm của hàng ngàn đứa trẻ không bị nguội lạnh vì những sai sót của người lớn.