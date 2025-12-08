Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Lý do không ngờ giúp Khoai Lang Thang được dân tình bảo vệ hết mực

Dương Kiều

HHTO - Trải qua vụ ồn ào "hoa hồng đen", Khoai Lang Thang càng được cư dân mạng yêu thương và bênh vực nhiều hơn nữa.

Những ngày qua, vụ ồn ào liên quan đến YouTuber nổi tiếng Khoai Lang Thang khiến mạng xã hội xôn xao. Từ một nhận xét nhân tướng học của một tài khoản TikTok, Khoai Lang Thang lần đầu tiên gặp phải vấn đề không đáng có, khiến anh cũng phải lên tiếng đính chính. Song dù đối mặt với sóng gió, nhà sáng tạo nội dung đình đám vẫn được phần đông cư dân mạng bênh vực.

img-2423.jpg

Trên mạng xã hội, phần lớn các bình luận xoay quanh vụ việc đều cổ vũ Khoai Lang Thang. Đặc biệt khi có thông tin cho rằng Khoai Lang Thang không hiền, thân thiện vì diễn trước ống kính, khán giả vẫn dành lời động viên, thông cảm cho anh chứ không "quay lưng". Thậm chí, một số TikToker nổi tiếng còn quay video chia sẻ quan điểm, sẵn sàng bảo vệ chàng vlogger trước những "thị phi" không đáng có.

img-2417.jpg
Khoai Lang Thang được dân tình bênh vực.

Ngoài ra, một trong những lý do mà Khoai Lang Thang vẫn được mến mộ suốt nhiều năm, dù cho đối mặt với tranh cãi là vì từ lâu, anh đã là "gương mặt vàng" trong làng... nội dung đáng xem khi ăn cơm. Cùng với những phim như Doraemon, Conan, Gia Đình Là Số Một... các video du lịch đó đây của Khoai Lang Thang cũng thường xuyên được bật trong giờ dùng bữa trưa, giúp món ăn thêm phần ngon miệng.

img-2416.jpg

Chính vì vậy, cộng đồng mạng cũng không muốn kênh "đưa cơm" quen thuộc của mình bị ảnh hưởng xấu. Tuy vậy, đây chỉ là một lý do vui vui, vì từ trước đến nay, Khoai Lang Thang chưa từng gặp phải scandal, luôn gây thiện cảm bởi tính cách thân thiện, gần gũi cùng nội dung trau chuốt, bình dị, chữa lành. Thậm chí tại mỗi nơi anh đi qua, anh đều bày tỏ sự thân thiện với người dân bản địa, thậm chí còn tặng quà, kéo gần khoảng cách dù cho có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lối sống.

img-2422.jpg
img-2421.jpg
Khoai Lang Thang được yêu thích bởi nội dung tích cực, truyền cảm hứng.

Hai lần chiến thắng giải Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards chính là minh chứng cho nỗ lực và đóng góp của Khoai Lang Thang trong việc làm "content" văn minh, truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Dương Kiều
#Khoai Lang Thang #YouTuber #Hoa hồng đen #vlog du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục