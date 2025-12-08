Lý do không ngờ giúp Khoai Lang Thang được dân tình bảo vệ hết mực

Những ngày qua, vụ ồn ào liên quan đến YouTuber nổi tiếng Khoai Lang Thang khiến mạng xã hội xôn xao. Từ một nhận xét nhân tướng học của một tài khoản TikTok, Khoai Lang Thang lần đầu tiên gặp phải vấn đề không đáng có, khiến anh cũng phải lên tiếng đính chính. Song dù đối mặt với sóng gió, nhà sáng tạo nội dung đình đám vẫn được phần đông cư dân mạng bênh vực.

Trên mạng xã hội, phần lớn các bình luận xoay quanh vụ việc đều cổ vũ Khoai Lang Thang. Đặc biệt khi có thông tin cho rằng Khoai Lang Thang không hiền, thân thiện vì diễn trước ống kính, khán giả vẫn dành lời động viên, thông cảm cho anh chứ không "quay lưng". Thậm chí, một số TikToker nổi tiếng còn quay video chia sẻ quan điểm, sẵn sàng bảo vệ chàng vlogger trước những "thị phi" không đáng có.

Khoai Lang Thang được dân tình bênh vực.

Ngoài ra, một trong những lý do mà Khoai Lang Thang vẫn được mến mộ suốt nhiều năm, dù cho đối mặt với tranh cãi là vì từ lâu, anh đã là "gương mặt vàng" trong làng... nội dung đáng xem khi ăn cơm. Cùng với những phim như Doraemon, Conan, Gia Đình Là Số Một... các video du lịch đó đây của Khoai Lang Thang cũng thường xuyên được bật trong giờ dùng bữa trưa, giúp món ăn thêm phần ngon miệng.

Chính vì vậy, cộng đồng mạng cũng không muốn kênh "đưa cơm" quen thuộc của mình bị ảnh hưởng xấu. Tuy vậy, đây chỉ là một lý do vui vui, vì từ trước đến nay, Khoai Lang Thang chưa từng gặp phải scandal, luôn gây thiện cảm bởi tính cách thân thiện, gần gũi cùng nội dung trau chuốt, bình dị, chữa lành. Thậm chí tại mỗi nơi anh đi qua, anh đều bày tỏ sự thân thiện với người dân bản địa, thậm chí còn tặng quà, kéo gần khoảng cách dù cho có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, lối sống.

Khoai Lang Thang được yêu thích bởi nội dung tích cực, truyền cảm hứng.

Hai lần chiến thắng giải Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards chính là minh chứng cho nỗ lực và đóng góp của Khoai Lang Thang trong việc làm "content" văn minh, truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ.