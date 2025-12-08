Công an vào cuộc xác minh dự án "Nuôi em ở Nghệ An" bị phản ánh thiếu minh bạch tài chính

HHTO - Dự án thiện nguyện “Nuôi em ở Nghệ An” bị phản ánh có dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ. Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh.

Ngày 8/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh thông tin phản ánh về sự thiếu minh bạch trong hoạt động của dự án Nuôi em Nghệ An.

Theo giới thiệu trên các kênh truyền thông, dự án thiện nguyện Nuôi em ở Nghệ An được triển khai từ năm 2019, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng, tự giới thiệu là Trưởng ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Bài đăng trên fanpage Dự án Nuôi em - Nghệ An.

Mức đóng góp được quảng bá phổ biến là từ 1,5 đến gần 2 triệu đồng cho mỗi em học sinh trong 1 năm học. Theo phản ánh của nhóm nhà hảo tâm, riêng tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… thuộc tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm, số tiền ủng hộ hơn 514 triệu đồng. Nếu tính trong nhiều năm, con số được cho là “lớn hơn rất nhiều”.

Tuy nhiên, từ ngày 15/10/2025, nhiều nhà hảo tâm cho biết đã không thể liên lạc với bà Đỗ Thị Nga để đối chiếu các khoản thu chi. Bức xúc trước sự im lặng của phía dự án, họ gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, đề nghị làm rõ việc quản lý, sử dụng kinh phí.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An, vụ việc đang trong quá trình xác minh và chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan.