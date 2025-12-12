Úc "siết" quy định mạng xã hội: Phụ huynh Việt "thả tim" mong con sống thật

HHTO - Sự kiện Úc chính thức trở thành quốc gia đầu tiên "phong sát" tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi đang làm viral trên các diễn đàn phụ huynh tại Việt Nam. Nhiều ba mẹ Việt bày tỏ sự đồng tình, xem đây là hình mẫu để teen có cơ hội "detox" thế giới ảo và tìm lại những niềm vui bình dị đời thường.

Sau một năm chuẩn bị, từ tháng 12/2025, kết nối Facebook, TikTok, YouTube... đã chính thức đóng lại với người dùng dưới 16 tuổi tại Úc. Tác động của luật mới đến ngay tức thì. Chỉ riêng ngày đầu tiên, TikTok đã phải khóa hàng trăm nghìn tài khoản.

Chính phủ Úc chọn nước đi rất quyết liệt. Họ quy trách nhiệm về các nền tảng công nghệ. Nếu để "lọt lưới" người dùng nhỏ tuổi, các "ông lớn" này sẽ đối mặt với mức phạt khổng lồ: gần 50 triệu đô la Úc, tương đươbg hơn 846 tỷ đồng.

Thông tin Úc "đóng cửa" với các tài khoản dưới 16 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm.

Thông tin này lập tức trở thành chủ đề "hot" trên các hội nhóm phụ huynh Việt Nam. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ. Một số người thậm chí còn thấy ghen tỵ với các gia đình xứ sở chuột túi. Thực tế, cuộc chiến với các thuật toán gây nghiện chưa bao giờ cân sức. Những quy tắc gia đình tự phát như "thu điện thoại" thường rất khó duy trì.

Vì vậy, một lệnh cấm cấp quốc gia được xem là giải pháp tối ưu. Nó giúp phụ huynh trút bỏ gánh nặng kiểm soát. Họ sẽ không còn đơn độc hay phải đóng vai "ác" để giành lại sự chú ý của con cái.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi đây là "ngày đáng tự hào". Ông khuyến khích trẻ em dành thời gian chơi thể thao, học nhạc cụ hay đọc sách. Thông điệp này chạm đúng mong mỏi của nhiều phụ huynh Việt.

Nhiều bình luận của phụ huynh Việt đồng tình với chính sách của Úc.

Nhiều phụ huynh "thả tim" cho quan điểm này. Ai cũng mong con thoát cảnh 24/7 dán mắt vào màn hình hay bị cuốn theo những drama độc hại. Khi bớt áp lực phải "flex" hay chạy theo like ảo, teen sẽ có thời gian để "cháy" hết mình với các hoạt động thực tế.