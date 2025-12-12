Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Võ sĩ Jujitsu Việt Nam dự SEA Games 33 gây sốt vì đẹp trai, thành tích ấn tượng

LINH LÊ

HHTO - Tuyển Jujitsu Việt Nam tại SEA Games 33 đang là tâm điểm chú ý không chỉ bởi thành tích thi đấu mà còn vì một gương mặt vận động viên nổi bật về ngoại hình và phong thái thi đấu. Trong đó có Nguyễn Tiến Triển, sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, được người hâm mộ ví như “nam thần” trên thảm đấu.

Nguyễn Tiến Triển cao 1m83 với vóc dáng săn chắc, gương mặt sáng và phong thái tập trung khiến nhiều người mê mẩn mỗi khi anh bước lên sàn thi đấu. Ngoại hình nổi bật cùng phong cách tự tin ngoài đời thường không chỉ thu hút người hâm mộ thể thao mà còn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

598687985-1518562819185419-6183234172870145198-n.jpg

Tiến Triển bén duyên với Jujitsu từ năm 2018 và nhanh chóng khẳng định vị thế trong đội tuyển quốc gia. Anh thi đấu nổi bật ở các nội dung Newaza và Fighting, sở trường là kỹ năng kiểm soát sàn và khóa siết đối thủ.

596812249-1518562775852090-3730404825102251755-n.jpg

Về thành tích, Triển đã thu về nhiều huy chương từ các giải trong nước như Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia, đồng thời ghi dấu ở các đấu trường quốc tế như JJIF World Cup Beach và các giải đấu thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JJAU). Mới đây tại Giải Jujitsu vô địch châu Á 2025, anh cùng đồng đội Văn Sửu giành huy chương đồng nội dung tập thể, minh chứng cho năng lực thi đấu quốc tế.

596589364-1518562832518751-8118564621492471621-n.jpg
597819789-1518562782518756-6512041973835192835-n.jpg

Ngoài tập luyện và thi đấu, Tiến Triển còn được biết đến với đời sống năng động trên mạng xã hội. Anh thường chia sẻ những hình ảnh về tập gym, du lịch và thời trang, thu hút lượng follow lớn và sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ.

596500927-1518562809185420-6174366284133700105-n.jpg
597663580-1518560992518935-9176209498247940103-n.jpg

Với sự góp mặt của những gương mặt trẻ tài năng như Tiến Triển, đội tuyển Jujitsu Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn tại SEA Games 33, không chỉ ở mặt thành tích mà còn ở sự thu hút đối với người hâm mộ thể thao trong nước và khu vực.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Ảnh: FBNV
#Jujitsu #SEA Games 33 #Nguyễn Tiến Triển #Võ sĩ Việt Nam #Thành tích #Ngoại hình #Thể thao Việt Nam

