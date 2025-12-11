Nam sinh 13 tuổi phải mổ cấp cứu do thói quen ăn uống thất thường, áp lực điểm số

HHTO - Nam sinh 13 tuổi ở Hà Nội có thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa sáng và tiêu thụ nhiều đồ cay nóng, đồ chiên rán; căng thẳng học tập và áp lực điểm số kéo dài, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, phải phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh viện Nam Thăng Long mới đây vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị thủng ổ loét tá tràng - biến chứng nặng vốn thường chỉ gặp ở người trưởng thành, đặc biệt ở những người sử dụng rượu bia hoặc mắc bệnh lý nền kéo dài.

Trường hợp này tiếp tục là lời cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng viêm loét dạ dày - tá tràng đang trẻ hóa và ngày càng phổ biến ở trẻ em, thanh thiếu niên.

Bệnh nhân nam, 13 tuổi, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng thượng vị dữ dội, cơn đau lan khắp ổ bụng. Sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình nội soi, kíp mổ phát hiện một lỗ thủng kích thước 3mm ở mặt trước hành tá tràng, kèm theo dịch tiêu hóa chảy vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Bệnh nhi được khâu kín lỗ thủng, hút rửa ổ bụng và đã hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật, không ghi nhận biến chứng.

Hình ảnh lỗ thủng kích thước 3mm ở mặt trước hành tá tràng của bệnh nhân. (Ảnh do BV cung cấp)

Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nam - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nam Thăng Long là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, tình trạng viêm loét dạ dày - tá tràng ở trẻ vị thành niên ngày càng đáng lo ngại. Nếu trước đây bệnh thường gặp ở người trưởng thành có stress kéo dài, ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia hoặc thuốc giảm đau, thì nay trẻ em và thanh thiếu niên cũng có nguy cơ cao do nhiều yếu tố.

Trong đó, đáng chú ý là thói quen ăn uống thất thường, thường xuyên bỏ bữa sáng và tiêu thụ nhiều đồ cay nóng, đồ chiên rán; căng thẳng học tập và áp lực điểm số kéo dài; việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không kê đơn khi đau đầu, đau bụng hoặc cảm sốt; cùng với đó là thói quen dùng đồ uống có ga, ăn thức ăn nhanh và ngủ muộn, khiến nguy cơ viêm loét ngày càng gia tăng. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày - tá tràng, có thể đe dọa tính mạng.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Để phòng bệnh hiệu quả, Bệnh viện Nam Thăng Long khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa. Việc hạn chế đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga, thực phẩm quá cay hoặc chứa nhiều dầu mỡ có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa. Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Bên cạnh đó, giảm căng thẳng học đường, ngủ đủ giấc mỗi ngày và chủ động đưa trẻ đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, đầy bụng, ợ nóng, nôn ói hoặc sụt cân là những biện pháp thiết thực để phát hiện và xử lý bệnh kịp thời.

Trường hợp bệnh nhi 13 tuổi được cứu sống kịp thời là lời nhắc nhở quan trọng rằng bệnh lý dạ dày - tá tràng không còn là vấn đề của riêng người lớn. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và thay đổi thói quen sinh hoạt có vai trò quyết định trong việc giúp trẻ tránh được những biến chứng nguy hiểm, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa ngay từ tuổi học đường.