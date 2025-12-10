Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Một thành phố ở Malaysia thả 65.000 con muỗi vằn ra môi trường, lý do là gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - 65.000 con muỗi vằn nhiễm khuẩn đã được thả tại một số khu nhà ở thuộc một thành phố của Malaysia. Tại sao lại có sự việc khó hiểu này? Những con muỗi được thả ra với mục đích gì?

Ban Quản lý Tài sản (BPH), một cơ quan thuộc Văn phòng Thủ tướng ở Malaysia, mới chia sẻ rằng 65.000 con muỗi vằn nhiễm vi khuẩn Wolbachia đã được thả quanh 2 khu nhà ở dành cho công chức tại thành phố Putrajaya.

Thật sự là nghe thông tin này ai cũng thấy sợ, vì trong môi trường, muỗi có phải là ít đâu mà giờ còn được thả ra tiếp!

Tuy nhiên, BPH đã lên tiếng trấn an người dân rằng việc thả muỗi này là nằm trong chương trình nhằm tăng cường kiểm soát dịch sốt xuất huyết bằng các biện pháp tiên tiến, dựa trên khoa học.

rel.jpg
Việc thả muỗi được thực hiện. Ảnh: BPH.

Cụ thể là những con muỗi vằn được thả đã được tiêm vi khuẩn Wolbachia, mục đích thả là để ngăn ngừa sốt xuất huyết bằng các tác nhân sinh học an toàn cho con người và môi trường, và những con muỗi này sẽ thay thế dần những con muỗi vằn hoang dã. Việc thả muỗi như thế này là phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo giám đốc Sở Y tế Kuala Lumpur và Putrajaya.

Nhưng lấy đâu ra nhiều muỗi như vậy để thả? BPH cho biết Trung tâm Nuôi và Thí nghiệm vi khuẩn Wolbachia ở Putrajaya sẽ cung cấp những con muỗi trưởng thành đã được tiêm vi khuẩn để đem thả. Việc thả muỗi sẽ còn kéo dài đến gần giữa tháng 1/2026.

mosq.jpg
Những con muỗi được tiêm vi khuẩn, thật sự là nhìn cũng... rùng mình. Ảnh: BPH.

Dù sao, các cơ quan chức năng ở Putrajaya vẫn nhắc người dân ở những nơi mà muỗi được thả ra là vẫn luôn cần giữ vệ sinh môi trường sống, đó mới là cách tốt nhất để phòng chống các loại bệnh.

ft1470.jpg
Thục Hân
#muỗi vằn #chuyện lạ #phòng bệnh sốt xuất huyết

Xem thêm

Cùng chuyên mục