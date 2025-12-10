Một thành phố ở Malaysia thả 65.000 con muỗi vằn ra môi trường, lý do là gì?

HHTO - 65.000 con muỗi vằn nhiễm khuẩn đã được thả tại một số khu nhà ở thuộc một thành phố của Malaysia. Tại sao lại có sự việc khó hiểu này? Những con muỗi được thả ra với mục đích gì?

Ban Quản lý Tài sản (BPH), một cơ quan thuộc Văn phòng Thủ tướng ở Malaysia, mới chia sẻ rằng 65.000 con muỗi vằn nhiễm vi khuẩn Wolbachia đã được thả quanh 2 khu nhà ở dành cho công chức tại thành phố Putrajaya.

Thật sự là nghe thông tin này ai cũng thấy sợ, vì trong môi trường, muỗi có phải là ít đâu mà giờ còn được thả ra tiếp!

Tuy nhiên, BPH đã lên tiếng trấn an người dân rằng việc thả muỗi này là nằm trong chương trình nhằm tăng cường kiểm soát dịch sốt xuất huyết bằng các biện pháp tiên tiến, dựa trên khoa học.

Việc thả muỗi được thực hiện. Ảnh: BPH.

Cụ thể là những con muỗi vằn được thả đã được tiêm vi khuẩn Wolbachia, mục đích thả là để ngăn ngừa sốt xuất huyết bằng các tác nhân sinh học an toàn cho con người và môi trường, và những con muỗi này sẽ thay thế dần những con muỗi vằn hoang dã. Việc thả muỗi như thế này là phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo giám đốc Sở Y tế Kuala Lumpur và Putrajaya.

Nhưng lấy đâu ra nhiều muỗi như vậy để thả? BPH cho biết Trung tâm Nuôi và Thí nghiệm vi khuẩn Wolbachia ở Putrajaya sẽ cung cấp những con muỗi trưởng thành đã được tiêm vi khuẩn để đem thả. Việc thả muỗi sẽ còn kéo dài đến gần giữa tháng 1/2026.

Những con muỗi được tiêm vi khuẩn, thật sự là nhìn cũng... rùng mình. Ảnh: BPH.

Dù sao, các cơ quan chức năng ở Putrajaya vẫn nhắc người dân ở những nơi mà muỗi được thả ra là vẫn luôn cần giữ vệ sinh môi trường sống, đó mới là cách tốt nhất để phòng chống các loại bệnh.