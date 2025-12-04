Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ứng dụng Messenger trên máy tính sắp ngừng hoạt động, người dùng cần làm gì?

Sơn Trần

HHTO - Sau thời gian dài phát triển, Meta xác nhận sẽ “khai tử” ứng dụng Messenger độc lập trên hai hệ điều hành Windows và macOS từ ngày 15/12, chuyển hướng hoàn toàn người dùng sang nền tảng web.

Cụ thể, đại diện Meta xác nhận với TechCrunch rằng dù người dùng vẫn có thể đăng nhập trong vòng 60 ngày tới, ứng dụng sẽ sớm bị vô hiệu hóa hoàn toàn. “Chúng tôi khuyến khích người dùng xóa ứng dụng vì nó sắp không còn sử dụng được nữa” - phía Meta cho biết.

Sau thời điểm 15/12, để nhắn tin trên máy tính, người dùng buộc phải truy cập qua trình duyệt web tại địa chỉ Facebook.com hoặc Messenger.com. Riêng ứng dụng Messenger trên các thiết bị di động (iOS và Android) không chịu ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

Để đảm bảo lịch sử trò chuyện không bị thất lạc trong quá trình chuyển đổi, Meta khuyến nghị người dùng kích hoạt tính năng Lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN. Người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập Cài đặt > Quyền riêng tư & An toàn > Trò chuyện được mã hóa đầu cuối, sau đó chọn bật mục Lưu trữ an toàn.

Ứng dụng Messenger trên desktop từng được thử nghiệm trên Windows 7 từ năm 2011, trước khi có mặt trên Microsoft Store cho Windows 10 vào năm 2016 và phát hành chính thức cho macOS vào năm 2020. Trong nhiều năm, phiên bản này được đánh giá cao nhờ sự ổn định và khả năng giúp người dùng tập trung vào hội thoại, tránh bị xao nhãng bởi dòng thời gian (News Feed) như trên trình duyệt.

Động thái dừng hỗ trợ ứng dụng máy tính được cho là bước đi của Meta nhằm tối ưu hóa nguồn lực cho nền tảng web và đồng bộ hóa hạ tầng nhắn tin. Tuy nhiên, thay đổi này có thể gây bất tiện cho một bộ phận người dùng lâu năm vốn đã quen với sự tiện lợi của ứng dụng độc lập.

Sơn Trần
VVS
