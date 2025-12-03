Hôm nào Hà Nội rét nhất trong đợt không khí lạnh đang về, nhiệt độ ra sao?

HHTO - Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm Hà Nội. Mặc dù không khí lạnh đợt này không mạnh nhưng nhiệt độ vẫn sẽ giảm, trời bớt ẩm. Dự báo Hà Nội rét nhất vào ngày nào trong đợt gió mùa Đông Bắc này?

Không khí lạnh chỉ đi hơi chậm chứ không phải không xuất hiện, và bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở miền Bắc trong hôm nay, 3/12.

Tình trạng ẩm và ô nhiễm không khí ở Hà Nội đều sẽ giảm sau buổi sáng nay, vì từ khoảng gần trưa là gió mùa Đông Bắc bắt đầu về rõ ràng hơn. Gió về như vậy cũng sẽ khiến nhiệt độ sau buổi trưa sẽ giảm dần.

Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, nhiệt độ Hà Nội không giảm mạnh do không khí lạnh đợt này, mà chiều nay nhiệt độ cảm nhận vẫn ở mức 22 - 23oC, đến tối muộn hoặc đêm mới xuống mức 17 - 18oC, là mức rét.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay và sáng sớm mai, 4/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo nhiệt độ ở Hà Nội sáng mai, 4/12, là vẫn như vậy (17 - 18oC). Thế là rét hơn sáng nay, nhưng vì không khí lạnh yếu đi ngay trong ngày mai nên đến chiều mai thì nhiệt độ lại lên 23 - 24oC. Thật sự là khiến những ai đang mong rét hẳn có chút… hụt hẫng.

Tuy nhiên, không khí lạnh tăng cường sẽ về ngay sau đó, dự báo là vào ngày 5/12, và khiến 5/12 có thể là ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt này. Gọi là rét nhất nhưng nhiệt độ buổi sáng thì cũng không khác gì, chỉ ban ngày có thể ở mức 21 - 22oC, là mức lạnh vừa. Nhưng như vậy là “nhất” trong đợt này rồi.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa 5/12 (thứ Sáu tới): Đợt này chỉ lạnh vừa đến như vậy. Ảnh: Ventusky, ICON.

Tóm lại, từ hôm nay đến trước cuối tuần, ở Hà Nội người dân nếu ra ngoài sớm hoặc về tối muộn thì nên mặc ấm một chút, giữ ấm đường hô hấp; còn lại trong ngày thì có thể mặc vừa vừa, nhẹ nhàng thôi.