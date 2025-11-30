Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Tháng 12 có còn bão nữa không, và thực hư thông tin về bão Nokaen (Chim Én)?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Khi hết tháng 11 và sang tháng 12 thì có phải cũng là kết thúc mùa bão ở Việt Nam không? Trong tháng 12 có bão nữa không và thực hư thông tin về cơn bão tiếp theo mang tên Nokaen (Chim Én) là thế nào?

Hiện nay trên Biển Đông đang có cơn bão số 15 (bão Koto). Cơn bão này đã đi chậm và quanh quẩn vài ngày nay. Lúc gần trưa nay, 30/11, tâm bão ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/h), di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Dự báo bão số 15 sẽ tiếp tục suy yếu trong 3 ngày tới.

dbqg-xtnd-20251130-1100.jpg
Dự báo về cơn bão số 15 Koto của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Vậy sau bão số 15 thì mùa bão 2025 đã kết thúc chưa, khi giờ là hết tháng 11, sang tháng 12 rồi?

Theo lý thuyết thì mùa bão ở Việt Nam là từ tháng 6 đến tháng 11, nhưng như vậy không có nghĩa là trong tháng 12 tuyệt đối không có bão nữa. Theo HKO (Đài Thiên văn Hong Kong, Trung Quốc) thì ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão có thể hình thành quanh năm. Đặc biệt, do biến đổi khí hậu, bão càng trở nên khó lường. Nên có thể nói, nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta thường giảm dần từ khoảng nửa sau tháng 11, và trong tháng 12 thì nguy cơ càng giảm, chứ không phải là chắc chắn không còn cơn bão nào.

track-jtwc.jpg
Dự báo bão Koto của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Thực tế, trên mạng xã hội đã có một số thông tin là sau bão Koto sẽ có cơn bão Nokaen (Chim Én). Vậy thực hư ra sao?

Trong một bản tin mới, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết một vùng áp thấp có thể hình thành và di chuyển vào Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR) trong vài ngày đầu tháng 12, và có thể sẽ mạnh lên thành bão; rồi trong tuần từ 5/12 - 11/12 thì có thể ảnh hưởng đến một số khu vực của Philippines.

Các mô hình lớn như GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) và ECMWF (của châu Âu) có dự báo khá khác nhau về việc hình thành vùng áp thấp nói trên. Hiện tại, 2 mô hình đều dự báo sau khi đi qua Philippines thì vùng áp thấp sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 8 - 9/12. Nhưng có mô hình cho rằng nó sẽ mạnh lên thành bão, còn có mô hình lại cho rằng nó vẫn chỉ là một vùng áp thấp.

pagasa.jpg
Dự báo của PAGASA cho tuần 28/11 - 4/12 và tuần 5/12 - 11/12, trong đó vùng màu vàng là khả năng có vùng áp thấp hình thành và di chuyển; vùng màu đỏ ghi chữ "Verbena" chính là bão số 15 Koto hiện tại. Ảnh: PAGASA.

Trong trường hợp có cơn bão tiếp theo ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thì nó sẽ có tên quốc tế là bão Nokaen (Chim Én). Nhưng nếu vùng áp thấp không mạnh lên thành bão thì khả năng là nó sẽ không được đặt tên, mà có thể chỉ được ghi ký hiệu.

Tuy nhiên, dự báo về vùng áp thấp hay bão mà trước gần 10 ngày là rất xa, độ chắc chắn rất thấp và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, với cả bão số 15 Koto và thời tiết sau đó, người dân lưu ý theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và làm đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó với thiên tai - nếu cần, chứ không vội hoang mang khi đọc những thông tin thiếu cơ sở trên mạng xã hội.

ft1470.jpg
Thục Hân
#mùa bão ở việt nam vào tháng mấy #bão tháng 12 #mùa bão khi nào kết thúc #còn bão nữa không #tháng 12 có bão không #hết bão chưa #mùa bão ở Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục