Tháng 12 có còn bão nữa không, và thực hư thông tin về bão Nokaen (Chim Én)?

HHTO - Khi hết tháng 11 và sang tháng 12 thì có phải cũng là kết thúc mùa bão ở Việt Nam không? Trong tháng 12 có bão nữa không và thực hư thông tin về cơn bão tiếp theo mang tên Nokaen (Chim Én) là thế nào?

Hiện nay trên Biển Đông đang có cơn bão số 15 (bão Koto). Cơn bão này đã đi chậm và quanh quẩn vài ngày nay. Lúc gần trưa nay, 30/11, tâm bão ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/h), di chuyển chậm theo hướng Bắc.

Dự báo bão số 15 sẽ tiếp tục suy yếu trong 3 ngày tới.

Dự báo về cơn bão số 15 Koto của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: NCHMF.

Vậy sau bão số 15 thì mùa bão 2025 đã kết thúc chưa, khi giờ là hết tháng 11, sang tháng 12 rồi?

Theo lý thuyết thì mùa bão ở Việt Nam là từ tháng 6 đến tháng 11, nhưng như vậy không có nghĩa là trong tháng 12 tuyệt đối không có bão nữa. Theo HKO (Đài Thiên văn Hong Kong, Trung Quốc) thì ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bão có thể hình thành quanh năm. Đặc biệt, do biến đổi khí hậu, bão càng trở nên khó lường. Nên có thể nói, nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta thường giảm dần từ khoảng nửa sau tháng 11, và trong tháng 12 thì nguy cơ càng giảm, chứ không phải là chắc chắn không còn cơn bão nào.

Dự báo bão Koto của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Thực tế, trên mạng xã hội đã có một số thông tin là sau bão Koto sẽ có cơn bão Nokaen (Chim Én). Vậy thực hư ra sao?

Trong một bản tin mới, cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết một vùng áp thấp có thể hình thành và di chuyển vào Vùng Trách nhiệm của Philippines (PAR) trong vài ngày đầu tháng 12, và có thể sẽ mạnh lên thành bão; rồi trong tuần từ 5/12 - 11/12 thì có thể ảnh hưởng đến một số khu vực của Philippines.

Các mô hình lớn như GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu của Mỹ) và ECMWF (của châu Âu) có dự báo khá khác nhau về việc hình thành vùng áp thấp nói trên. Hiện tại, 2 mô hình đều dự báo sau khi đi qua Philippines thì vùng áp thấp sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 8 - 9/12. Nhưng có mô hình cho rằng nó sẽ mạnh lên thành bão, còn có mô hình lại cho rằng nó vẫn chỉ là một vùng áp thấp.

Dự báo của PAGASA cho tuần 28/11 - 4/12 và tuần 5/12 - 11/12, trong đó vùng màu vàng là khả năng có vùng áp thấp hình thành và di chuyển; vùng màu đỏ ghi chữ "Verbena" chính là bão số 15 Koto hiện tại. Ảnh: PAGASA.

Trong trường hợp có cơn bão tiếp theo ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thì nó sẽ có tên quốc tế là bão Nokaen (Chim Én). Nhưng nếu vùng áp thấp không mạnh lên thành bão thì khả năng là nó sẽ không được đặt tên, mà có thể chỉ được ghi ký hiệu.

Tuy nhiên, dự báo về vùng áp thấp hay bão mà trước gần 10 ngày là rất xa, độ chắc chắn rất thấp và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, với cả bão số 15 Koto và thời tiết sau đó, người dân lưu ý theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và làm đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để ứng phó với thiên tai - nếu cần, chứ không vội hoang mang khi đọc những thông tin thiếu cơ sở trên mạng xã hội.