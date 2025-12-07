Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội trời ấm lên, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu trước đợt không khí lạnh mới?

Thục Hân
HHTO - Đợt không khí lạnh hiện tại suy yếu, Hà Nội lại tăng nhiệt, nhiều lúc nhìn ra ngoài trời tưởng như đang mùa Hè. Vậy nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội sẽ lên đến bao nhiêu trước khi đợt không khí lạnh mạnh về?

Nếu chỉ nhìn ra ngoài trời vào trưa và chiều hôm nay ở Hà Nội thì quả thật dễ tưởng là đang mùa Hè: Trời có nắng, nhiều người mặc áo ngắn tay, trẻ em chạy chơi một chút là toát mồ hôi. Đó là vì nhiệt độ lên đến 26 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Dự báo nhiệt độ Hà Nội gần như không thay đổi trong 3 ngày tới, thậm chí nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào các buổi trưa và chiều có thể còn lên đến 28oC. Đây có khả năng là cũng mức nhiệt độ cao nhất trong đợt ấm lên này. Còn các buổi sáng thì vẫn hơi rét, khoảng 17 - 19oC.

Mức dao động nhiệt độ lớn thế này trong ngày lại có thể khiến những người có cơ địa nhạy cảm dễ mệt, ho. Còn ngoài trời thì khô ráo, dù không hanh khô đến như cuối tháng 11 nhưng vẫn nên dùng kem dưỡng ẩm cho da.

temp-dec8-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều mai, 8/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.

Như vậy, trong vài ngày tới, thời tiết sẽ lại là kiểu mùa Thu Hà Nội và nhiều người có lẽ sẽ nghĩ là mùa Đông “ngủ quên” rồi.

Nhưng thời tiết sẽ thay đổi, như bất kỳ điều gì khác.

Từ khoảng ngày 11/12, dự báo Hà Nội bắt đầu có mưa và đến khoảng 14/12 thì trời rét có thể gọi là “chuẩn mùa Đông” do không khí lạnh mạnh. “Chuẩn mùa Đông” ở đây có thể hiểu là nhiệt độ cả ngày không vượt 20oC và sáng sớm, tối đêm có thể ở mức rét đậm (dưới 13oC).

temp-dec15-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 15/12 (vì là dự báo trước hơn một tuần nên thời điểm thực tế có thể chênh lệch một chút). Ảnh: Ventusky, GFS.

Vì vậy, nếu người dân cần giặt giũ, phơi phóng thì có lẽ nên làm luôn trong 3 ngày đầu tuần tới đây là hợp lý nhất rồi.

ft1470.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ hà nội #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #không khí lạnh hà nội #gió mùa đông bắc #bao giờ hà nội mưa #khi nào hà nội lạnh #hôm nào rét đậm #hà nội ấm lên

