Bao giờ không khí lạnh về khiến Hà Nội giảm nhiệt mạnh, dự báo mưa ngày nào?

HHTO - Vào dịp Noel sắp tới, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, Hà Nội có thể có mưa và nhiệt độ giảm nhanh. Vậy cụ thể thì hôm nào không khí lạnh về, Hà Nội có thể mưa vào thời điểm nào và giảm nhiệt ra sao?

Dường như miền Bắc đang có một mùa Đông không lạnh, hoặc rất ít lạnh. Ở Hà Nội, ngoài buổi sáng hơi lạnh thì trong ngày mà có nắng là tưởng như mùa Hè, nhiều nhà vẫn phải bật quạt.

Chiều nay, 22/12, nhiệt độ Hà Nội vẫn lên đến 26oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), có gió Đông Nam và ít nắng hơn nên tạo cảm giác hơi oi bí chứ không khô hanh. Và ngày mai dự báo còn… hơn thế này (nhiệt độ vẫn vậy mà trời ẩm hơn nên nhiều người sẽ thấy khó chịu hơn).

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 22/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong tình trạng thời tiết này thì có lẽ không ít người đang mong có gió mùa Đông Bắc.

Dự báo đến khoảng đêm Noel (đêm 24/12), đợt không khí lạnh mạnh đã đề cập trong bản tin trước sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, ban đầu ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn; rồi sáng 25/12 có thể ảnh hưởng đến Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc.

Trời chuyển gió khiến miền Bắc có mưa rải rác trong ngày 25/12 và dự báo Hà Nội cũng sẽ có mưa vào sáng 25/12. Mưa này chủ yếu là mưa nhỏ, có thể ở phạm vi hẹp, nhưng khi thời tiết đang thay đổi và có mưa thì người dân ra ngoài cũng nên mặc ấm, có đồ che mưa, tránh để bị ướt, nhiễm lạnh.

Dự báo cho sáng ngày 25/12: Gió Đông Bắc về (hướng mũi tên màu đỏ), một số nơi có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong ngày 25/12, nhiệt độ ở Hà Nội giảm dần, đến chiều chỉ còn khoảng 13 - 15oC (đến sát hoặc đã là mức rét đậm). Đây cũng chưa phải mức độ rét tê tái ở miền Bắc, nhưng vì trước đó (tức là hiện tại) có nhiều ngày ấm nên khi trời chuyển rét nhanh thế này thì nhiều người cũng sẽ thấy là rất rét rồi.