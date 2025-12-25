Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội sẽ rét đến bao giờ? Tết Dương lịch có không khí lạnh và rét đậm không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đợt không khí lạnh mạnh về miền Bắc đã khiến gần như toàn miền chuyển rét đến rét đậm. Dự báo Hà Nội rét mấy ngày, và dịp Tết Dương lịch có lạnh không, nhiệt độ khoảng bao nhiêu?

Hà Nội chuyển rét vào sáng nay, 25/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới về miền Bắc. Mà trước hôm nay đã có vài ngày ấm và ẩm, nên khi gió mùa Đông Bắc về, nhiều người có thể thấy rất rét, dù nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sáng nay là khoảng 16 - 17oC, chưa đến mức rét đậm. Trong ngày nhiệt độ không tăng mấy.

Từ ngày mai, dự báo nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội nhích lên, đến xấp xỉ hoặc vượt 20oC, nhưng buổi sáng sớm vẫn rất rét, có thể dưới 15oC. Hà Nội sẽ rét khoảng 3 - 4 ngày (tính cả hôm nay), dù nếu xét trung bình thì hôm nay rét nhất rồi, vài ngày tới ít rét hơn.

temp-dec26.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm (bên trái) và chiều (bên phải) ngày mai, 26/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau đó, từ khoảng ngày 29/12, dự báo Hà Nội ấm lên đáng kể, tất nhiên có thể lại tăng ẩm, và trạng thái này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 1 - 2/1/2026, tức là dịp nghỉ Tết Dương lịch. Nhiệt độ ban ngày trong mấy ngày này ở Hà Nội dự báo lại lên tới 25 - 27oC, có thể thấy là còn không mát chứ chưa nói đến lạnh.

temp-jan1-pm.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào chiều ngày Tết Dương lịch (1/1/2026). Ảnh: Ventusky, GFS.

Nhưng theo các mô hình hiện tại (khá thống nhất) thì khoảng ngày 3/1, có thể sẽ có một đợt không khí lạnh nữa về miền Bắc và nhiệt độ sẽ lại giảm, có khả năng giảm mạnh. Tuy nhiên, dự báo thế này là tương đối xa nên có thể sẽ còn thay đổi về thời gian và cường độ của đợt không khí lạnh đó.

Tóm lại, vào đúng ngày Tết Dương lịch 2026, dự báo Hà Nội sẽ không rét mà có thể vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ này (với những người được nghỉ 4 ngày liền) mới bắt đầu có không khí lạnh.

ft1471.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #thời tiết miền bắc #gió mùa đông bắc #không khí lạnh hà nội #hà nội rét bao nhiêu độ #hà nội rét đến bao giờ #tết dương lịch có lạnh không #miền bắc rét mấy hôm #thời tiết tết dương lịch 2026 #thời tiết hà nội tết dương lịch 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục