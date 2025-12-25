Hà Nội sẽ rét đến bao giờ? Tết Dương lịch có không khí lạnh và rét đậm không?

HHTO - Đợt không khí lạnh mạnh về miền Bắc đã khiến gần như toàn miền chuyển rét đến rét đậm. Dự báo Hà Nội rét mấy ngày, và dịp Tết Dương lịch có lạnh không, nhiệt độ khoảng bao nhiêu?

Hà Nội chuyển rét vào sáng nay, 25/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới về miền Bắc. Mà trước hôm nay đã có vài ngày ấm và ẩm, nên khi gió mùa Đông Bắc về, nhiều người có thể thấy rất rét, dù nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sáng nay là khoảng 16 - 17oC, chưa đến mức rét đậm. Trong ngày nhiệt độ không tăng mấy.

Từ ngày mai, dự báo nhiệt độ buổi chiều ở Hà Nội nhích lên, đến xấp xỉ hoặc vượt 20oC, nhưng buổi sáng sớm vẫn rất rét, có thể dưới 15oC. Hà Nội sẽ rét khoảng 3 - 4 ngày (tính cả hôm nay), dù nếu xét trung bình thì hôm nay rét nhất rồi, vài ngày tới ít rét hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm (bên trái) và chiều (bên phải) ngày mai, 26/12. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau đó, từ khoảng ngày 29/12, dự báo Hà Nội ấm lên đáng kể, tất nhiên có thể lại tăng ẩm, và trạng thái này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 1 - 2/1/2026, tức là dịp nghỉ Tết Dương lịch. Nhiệt độ ban ngày trong mấy ngày này ở Hà Nội dự báo lại lên tới 25 - 27oC, có thể thấy là còn không mát chứ chưa nói đến lạnh.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào chiều ngày Tết Dương lịch (1/1/2026). Ảnh: Ventusky, GFS.

Nhưng theo các mô hình hiện tại (khá thống nhất) thì khoảng ngày 3/1, có thể sẽ có một đợt không khí lạnh nữa về miền Bắc và nhiệt độ sẽ lại giảm, có khả năng giảm mạnh. Tuy nhiên, dự báo thế này là tương đối xa nên có thể sẽ còn thay đổi về thời gian và cường độ của đợt không khí lạnh đó.

Tóm lại, vào đúng ngày Tết Dương lịch 2026, dự báo Hà Nội sẽ không rét mà có thể vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ này (với những người được nghỉ 4 ngày liền) mới bắt đầu có không khí lạnh.