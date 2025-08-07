Người mặc đồ hóa trang thành hổ bị ngất xỉu vì nắng nóng ở Trung Quốc

HHTO - Một người mặc đồ hóa trang thành chú hổ ở Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc) đã ngã ra ngất xỉu, dường như vì không chịu nổi cái nóng gay gắt giữa trưa trong khi còn mặc bộ quần áo lông. Nhiều dân mạng cho rằng vào những ngày nắng nóng, lẽ ra những hoạt động mặc trang phục dày, nặng thế này phải được hoãn.

Những bộ đồ hóa trang động vật thường rất to và nặng, thật không dễ dàng gì mà mặc được lâu trong thời tiết nắng nóng.

Hẳn là vì vậy mà nhân viên đóng vai Tigger - nhân vật chú hổ trong truyện Winnie-the-Pooh - đã ngã ra ngất xỉu trong khi đang tham gia diễu hành ở công viên Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo trang Beijing News (Tin tức Bắc Kinh), sự việc này xảy ra vào buổi trưa ngày Chủ Nhật, 3/8.

Khách tham quan xúm lại giúp "chú hổ" bị ngất. Ảnh: Douyin.



Khi thấy “chú hổ” bị ngất, nhiều khách tham quan vội chạy tới giúp, quạt vào… cái miệng của "chú hổ" cho "hổ" đỡ nóng, trong khi một người dẫn chương trình cố pha trò để làm dịu tình hình, theo trang China Times (Thời báo Trung Quốc).

Nhưng có một điều khiến cư dân mạng ở Trung Quốc thắc mắc, đó là người mặc đồ hóa trang chú hổ bị ngất nhưng vẫn đội nguyên phần đầu chú hổ đó. Netizen đặt câu hỏi, có phải công viên Disneyland có quy định nghiêm ngặt là phải mặc nguyên đồ hóa trang trong suốt thời gian làm việc hay không, và trong trường hợp khẩn cấp thì kể cả có quy định như vậy cũng cần phải linh hoạt chứ.

Cũng có một số người nhận xét, những hoạt động ngoài trời mà người tham gia lại hóa trang như vậy lẽ ra nên được hoãn vào những ngày nắng nóng gay gắt.

Có khách giơ cái quạt cầm tay lên miệng "chú hổ" cho mát. Ảnh: Douyin,



Lúc hơn 11h ngày xảy ra sự cố, Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo rằng nhiệt độ có thể vượt 35oC (mức nắng nóng, mà nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn nhiều).

Dù sao, cũng may mắn là người hóa trang hổ đó đã nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần nhất và hiện đang hồi phục.