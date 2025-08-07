Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Khách ngồi trên máy bay phải dùng nylon che mưa khi Hong Kong chịu mưa kỷ lục

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ở Hong Kong (Trung Quốc) đã có mưa lớn kỷ lục, gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Thậm chí, có những tình huống rất oái oăm đã xảy ra, như hành khách ngồi trên máy bay rồi vẫn phải dùng tấm nylon để chắn nước mưa rơi vào mình.

Một hình ảnh rất khó tin đã được ghi lại trên một chuyến bay của hãng HK Express đang chuẩn bị khởi hành từ Sân bay Quốc tế Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc). Đó là một hành khách đã phải dùng tấm nylon để che chắn cho nước mưa khỏi rơi vào người mình, theo trang The Straits Times.

Sự việc này xảy ra vào ngày 5/8 trên chuyến bay UO848 - máy bay Airbus A320, theo trang Viral Press. Khi đang đợi máy bay cất cánh, 2 hành khách ngồi gần lối ra vào của máy bay đã phải căng tấm nylon (được cho là xé từ một cái túi nylon) để chắn nước mưa.

Đây là video:

Nguồn: The Straits Times.

Thực tế, hôm 5/8, Hong Kong đã phải hứng lượng mưa kỷ lục khiến các trường học phải đóng cửa, hoạt động của các bệnh viện bị gián đoạn, nhiều chuyến bay bị hủy và đường phố ngập nặng.

car.jpg
Một điểm đỗ xe bị ngập do mưa kỷ lục ở Hong Kong. Ảnh: China Daily.

Tính đến 2h chiều hôm đó (giờ địa phương), lượng mưa hơn 350 mm đã trút xuống Hong Kong, là lượng mưa cao nhất trong một ngày ở thời điểm tháng 8 hằng năm, tính từ năm 1884 (tức là kỷ lục trong hơn 140 năm). Từ 5h sáng đến trưa (giờ địa phương), đã có hơn 9.600 cú sét đánh xuống đất được ghi nhận, theo cơ quan khí tượng Hong Kong.

Đây là video đường phố ngập lụt nghiêm trọng do mưa kỷ lục ở Hong Kong:

Nguồn: Shanghai Eye.

Mưa dông kỷ lục như vậy đã khiến các cơ quan khí tượng phải đưa ra “cảnh báo đen”, là mức cảnh báo cao nhất về mưa dông. Đó cũng là cảnh báo như vậy lần thứ tư chỉ trong 8 ngày, phá kỷ lục về tần suất đưa ra cảnh báo mức cao nhất ở Hong Kong trong vòng một năm, theo Xinhua.

ft1462.jpg
Thục Hân
#mưa kỷ lục #biến đổi khí hậu #thời tiết cực đoan #video mưa lớn #ảnh hưởng của mưa lớn #hành khách đi máy bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục