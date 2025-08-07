Khách ngồi trên máy bay phải dùng nylon che mưa khi Hong Kong chịu mưa kỷ lục

HHTO - Ở Hong Kong (Trung Quốc) đã có mưa lớn kỷ lục, gây ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Thậm chí, có những tình huống rất oái oăm đã xảy ra, như hành khách ngồi trên máy bay rồi vẫn phải dùng tấm nylon để chắn nước mưa rơi vào mình.

Một hình ảnh rất khó tin đã được ghi lại trên một chuyến bay của hãng HK Express đang chuẩn bị khởi hành từ Sân bay Quốc tế Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc). Đó là một hành khách đã phải dùng tấm nylon để che chắn cho nước mưa khỏi rơi vào người mình, theo trang The Straits Times.

Sự việc này xảy ra vào ngày 5/8 trên chuyến bay UO848 - máy bay Airbus A320, theo trang Viral Press. Khi đang đợi máy bay cất cánh, 2 hành khách ngồi gần lối ra vào của máy bay đã phải căng tấm nylon (được cho là xé từ một cái túi nylon) để chắn nước mưa.

Đây là video:

Nguồn: The Straits Times.

Thực tế, hôm 5/8, Hong Kong đã phải hứng lượng mưa kỷ lục khiến các trường học phải đóng cửa, hoạt động của các bệnh viện bị gián đoạn, nhiều chuyến bay bị hủy và đường phố ngập nặng.

Một điểm đỗ xe bị ngập do mưa kỷ lục ở Hong Kong. Ảnh: China Daily.

Tính đến 2h chiều hôm đó (giờ địa phương), lượng mưa hơn 350 mm đã trút xuống Hong Kong, là lượng mưa cao nhất trong một ngày ở thời điểm tháng 8 hằng năm, tính từ năm 1884 (tức là kỷ lục trong hơn 140 năm). Từ 5h sáng đến trưa (giờ địa phương), đã có hơn 9.600 cú sét đánh xuống đất được ghi nhận, theo cơ quan khí tượng Hong Kong.

Đây là video đường phố ngập lụt nghiêm trọng do mưa kỷ lục ở Hong Kong:

Nguồn: Shanghai Eye.

Mưa dông kỷ lục như vậy đã khiến các cơ quan khí tượng phải đưa ra “cảnh báo đen”, là mức cảnh báo cao nhất về mưa dông. Đó cũng là cảnh báo như vậy lần thứ tư chỉ trong 8 ngày, phá kỷ lục về tần suất đưa ra cảnh báo mức cao nhất ở Hong Kong trong vòng một năm, theo Xinhua.