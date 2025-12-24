Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kết cục đau lòng vụ nam sinh 2K5 Đại học Bách khoa mất tích bí ẩn nhiều ngày

LINH LÊ

HHTO - Sau nhiều ngày mất liên lạc khiến gia đình và nhà trường lo lắng, nam sinh đang theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội được xác định đã tử vong. Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện tại khu vực bãi bồi ven sông Hồng, khép lại hành trình tìm kiếm đầy đau xót.

Chiều 23/12, người dân trong lúc đi lại tại khu vực bãi bồi sông Hồng đã phát hiện một thi thể nam giới. Ngay sau đó, thông tin được báo tới chính quyền địa phương và lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các thủ tục theo quy định.

Qua công tác xác minh, thi thể được xác định là nam sinh Nguyễn Văn H. (sinh năm 2005), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, H. đã mất tích khoảng 8 ngày, kể từ khi rời nhà đi học vào sáng 15/12 nhưng không trở về.

Người thân cho biết, sau khi H. không về nhà đúng giờ, gia đình đã chủ động liên hệ với bạn bè, thầy cô và trình báo sự việc, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày liền, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

nam-sinh-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-mat-lien-lac-nhieu-ngay-07191850.jpg
Nam sinh ĐH Bách khoa mất tích nhiều ngày.

Tại hiện trường, qua nhận dạng ban đầu về trang phục và đặc điểm cơ thể, gia đình xác nhận thi thể trùng khớp với nam sinh mất tích. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo chia sẻ từ người thân, thời gian gần đây H. có biểu hiện trầm lặng hơn, việc học tập gặp áp lực nhất định. Tuy nhiên, gia đình không nghĩ những thay đổi đó lại dẫn đến kết cục đau lòng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Sự ra đi của nam sinh để lại nỗi xót xa cho gia đình, bạn bè và cộng đồng sinh viên, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý mà không ít người trẻ đang âm thầm đối mặt.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#nam sinh #Đại học Bách khoa #mất tích #thi thể #sông hồng #tai nạn

