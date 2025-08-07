Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lên xu hướng bằng lòng tốt: Khi người trẻ chọn sự tử tế làm content

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp







HHTO - Bỏ qua những điệu nhảy hay thử thách giải trí, một "trend" mới đang gây sốt trên mạng xã hội. Các nhà sáng tạo nội dung chủ động biến lòng tốt thành ý tưởng, cho thấy sự sẻ chia cũng có sức lan tỏa không kém những "còn-ten" khác.

Gần đây, giữa muôn vàn trend "mặn mà" trên mạng xã hội, có một trào lưu đang âm thầm chiếm spotlight: Làm điều tử tế. Không ồn ào, không chiêu trò, nhưng vẫn viral mạnh mẽ nhờ sự tham gia của loạt gương mặt có sức ảnh hưởng - và cả sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

trend-tu-te-4.jpg

Trend tử tế này bắt đầu được chú ý từ series "POV: Bạn đi đóng viện phí cho người lạ" của TikToker Lương Đỗ. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam TikToker hỗ trợ các gia đình khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - không nhạc nền "đánh trúng cảm xúc", không "giật giật" biến hình - nhưng lại khiến nhiều người người dừng lại để xem, để nghĩ và… để hành động.

Video thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem trên TikTok. - Clip: @im.lukedo.

Sau Lương Đỗ, một số TikToker khác cũng nhập cuộc. Trong đó có Long Chun, người chọn cách dành tiền cát-xê đi diễn một tháng để nối tiếp chuỗi việc làm ý nghĩa. Người dùng mạng xã hội gọi đây là "trend cần được lên xu hướng", và kỳ vọng đây sẽ là một series kết nối nhiều trái tim.

trend-tu-te-3.jpg
Trong video, Long Chun cho biết lựa chọn không gặp trực tiếp bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân. - Ảnh: @longchunchun.

Không chỉ dừng lại trên TikTok, chiếc trend còn tiếp tục lan sang Threads. Một bài đăng của tài khoản Uông Thục Quyên với dòng trạng thái: "Nhận ra mình đã đu trend này được 3 năm rồi" đã thu hút hơn 700 nghìn lượt xem. Điều thú vị là phần bình luận không chỉ toàn "thả tim" hay khen hay - mà bắt đầu xuất hiện những câu hỏi rất thực tế: Liên hệ bệnh viện thế nào, cần gặp ai, thủ tục ra sao… Một trend tưởng để xem cho vui, nay lại trở thành nơi người ta "tra cứu" cách làm tử tế sao cho đúng.

trend-tu-te-1.jpg
Dưới bài viết, netizen thi nhau "xin giáo án" để bắt trend﻿ tử tế cho chuẩn chỉnh. - Ảnh: uongthucquyen1.

Sự lan rộng của trào lưu cho thấy: khi được định hướng đúng cách, mạng xã hội có thể trở thành công cụ thúc đẩy hành động tích cực, thay vì chỉ là nơi giải trí đơn thuần. Không cần đến các chiến dịch hay lời kêu gọi cảm xúc, Gen Z đang tận dụng thế mạnh cá nhân - khả năng sáng tạo và bắt trend - để truyền cảm hứng tử tế theo cách riêng: Tự nhiên, gần gũi.

522342318-1102542168604705-7451901168774466673-n.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#trend tử tế trên mạng xã hội #sáng tạo nội dung lan tỏa giá trị #đóng viện phí cho người lạ #long chun #bắt trend sự tử tế

