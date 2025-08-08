Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội dự báo lại nóng 44 độ C, đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thục Hân
HHTO - Ngày mai dự báo sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc trong đợt này, và nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại có thể lên tới 44 độ C. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài mấy ngày, đến khi nào thì kết thúc?

Thời tiết mát mẻ tương đối ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đã nhường chỗ cho nắng và nóng. Từ hôm nay, 8/8, Hà Nội và các khu vực lân cận lại bước vào một đợt nắng nóng mới.

Trong đợt nóng này, trời càng về trưa và chiều càng oi bức do nắng và nhiệt độ cao cộng với độ ẩm cao. Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội có thể ở mức 41 - 43oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), đến cùng thời điểm ngày mai - dự báo là ngày nóng đỉnh điểm của đợt này - nhiệt độ có thể lên mức 44oC. Vì vậy, người dân ra ngoài nên có đồ che nắng, nếu có thể thì tránh ở ngoài trời lâu vào những giờ nắng nóng cao điểm (11 - 16h).

temp-aug9-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều mai, 9/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Không những vậy, hôm nay và ngày mai (8 - 9/8), nhiệt độ cao 43 - 44oC ở Hà Nội dự báo duy trì nhiều giờ trong ngày, suốt trưa và chiều, đến 7h tối nhiệt độ cảm nhận có thể vẫn ở mức 38 - 39oC (nếu không có mưa dông bất chợt), có thể khiến nhiều người thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội hoặc chênh lệch ít.

Dự báo đợt nắng nóng này ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 10/8, như vậy cũng là ngắn hơn và “nhẹ” hơn đợt đầu tháng 8.

Trong những ngày nắng nóng, cuối ngày vẫn có thể có mưa dông, thậm chí còn là dông mạnh, nên người dân nếu đang ở ngoài trời mà thấy có dông cần tìm chỗ trú ngay.

*Lưu ý: Bản đồ dự báo thời tiết của các mô hình trên thế giới chưa cập nhật theo bản đồ hành chính mới (sau sáp nhập) của nước ta; vậy tạm thời xin được giữ nguyên bản đồ của các mô hình như vậy để độc giả tiện theo dõi thời tiết.

ft1462.jpg
Thục Hân
