Đang hôn mê, nữ sinh Trung Quốc bất ngờ tỉnh lại khi bố báo tin đỗ đại học

HHTO - Một nữ sinh ở Trung Quốc bị viêm cơ tim dẫn đến hôn mê sau khi tham dự kỳ thi vào đại học. Thật kỳ diệu, khi cha cô đem giấy báo trúng tuyển tới và nói to để báo tin cho con gái thì nữ sinh bỗng nhiên tỉnh lại.

Việc trúng tuyển đại học có thể làm thay đổi cuộc đời một con người - theo đúng nghĩa đen trong trường hợp của nữ sinh ở Trung Quốc này.

Khoảng giữa tháng 7, Jiang Chennan, 18 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, đã phải nhập viện vì sốt và tức ngực, theo trang Jiupai News. Jiang vừa thi gaokao (thi tuyển vào đại học ở Trung Quốc) hồi tháng 6 và lúc đó chưa có điểm.

Các bác sĩ chẩn đoán Jiang bị viêm cơ tim tối cấp, không rõ nguyên nhân. Đây là bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Không lâu sau đó, Jiang chìm vào hôn mê. Cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt với máy hỗ trợ tim phổi.

Jiang khi hôn mê trong viện. Ảnh: Douyin.



Người quen biết chuyện đều thấy thương cảm cho Jiang. Gia đình cô khó khăn, cha thì bị thương trong một tai nạn ô tô hồi năm 2023, giờ chỉ có thể ở nhà; mẹ cô thì bán đồ ăn ở hè phố để có tiền trang trải; em trai Jiang còn đang học trung học.

Cha mẹ Jiang đã phải vay mượn nhiều nơi vì chi phí điều trị của Jiang đã vượt 200.000 tệ (khoảng 730 triệu đồng), theo SCMP.

Đến ngày thứ 8 kể từ khi con gái hôn mê, cha của Jiang nhận được giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến nhà. Thương con, ông đem giấy đến tận bệnh viện, nói với cô con gái đang nằm bất động: “Cha mẹ rất mừng, con đã đỗ đại học rồi!”.

Người cha kể rằng, lúc ấy ông thấy mí mắt của con gái hơi động đậy nên trong lòng ông dấy lên hy vọng.

Ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Jiang bất ngờ tỉnh lại, tuy chưa nói được rõ ràng nhưng đã có thể giơ tay làm dấu hiệu “Không sao” với cha mẹ.

Jiang mở mắt và có thể vẫy tay ngay sau hôm nghe tin đỗ đại học. Ảnh: Douyin.



Các bác sĩ nói, Jiang là một cô gái “may mắn và kỳ diệu”, và cho biết chức năng tim của cô đã hoàn toàn hồi phục, tình trạng đã ổn định.

Về Jiang, cô đã trúng tuyển Học viện Giao thông Hoàng Hà và có thể bắt đầu theo học từ tháng 9 tới.

Nhiều người nhận xét, tin tức đỗ đại học đã cứu Jiang một mạng. Ảnh: Douyin.



Câu chuyện của Jiang đã được rất nhiều người xem và chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Ai cũng mừng cho Jiang và chúc cô học giỏi, khỏe mạnh.

Còn các bác sĩ khuyên, bất kỳ ai cũng nên tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, tránh căng thẳng để phòng tránh các bệnh về tim.