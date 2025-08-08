Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Đang hôn mê, nữ sinh Trung Quốc bất ngờ tỉnh lại khi bố báo tin đỗ đại học

Thục Hân

HHTO - Một nữ sinh ở Trung Quốc bị viêm cơ tim dẫn đến hôn mê sau khi tham dự kỳ thi vào đại học. Thật kỳ diệu, khi cha cô đem giấy báo trúng tuyển tới và nói to để báo tin cho con gái thì nữ sinh bỗng nhiên tỉnh lại.

Việc trúng tuyển đại học có thể làm thay đổi cuộc đời một con người - theo đúng nghĩa đen trong trường hợp của nữ sinh ở Trung Quốc này.

Khoảng giữa tháng 7, Jiang Chennan, 18 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, đã phải nhập viện vì sốt và tức ngực, theo trang Jiupai News. Jiang vừa thi gaokao (thi tuyển vào đại học ở Trung Quốc) hồi tháng 6 và lúc đó chưa có điểm.

Các bác sĩ chẩn đoán Jiang bị viêm cơ tim tối cấp, không rõ nguyên nhân. Đây là bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Không lâu sau đó, Jiang chìm vào hôn mê. Cô được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt với máy hỗ trợ tim phổi.

coma.jpg
Jiang khi hôn mê trong viện. Ảnh: Douyin.

Người quen biết chuyện đều thấy thương cảm cho Jiang. Gia đình cô khó khăn, cha thì bị thương trong một tai nạn ô tô hồi năm 2023, giờ chỉ có thể ở nhà; mẹ cô thì bán đồ ăn ở hè phố để có tiền trang trải; em trai Jiang còn đang học trung học.

Cha mẹ Jiang đã phải vay mượn nhiều nơi vì chi phí điều trị của Jiang đã vượt 200.000 tệ (khoảng 730 triệu đồng), theo SCMP.

Đến ngày thứ 8 kể từ khi con gái hôn mê, cha của Jiang nhận được giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến nhà. Thương con, ông đem giấy đến tận bệnh viện, nói với cô con gái đang nằm bất động: “Cha mẹ rất mừng, con đã đỗ đại học rồi!”.

Người cha kể rằng, lúc ấy ông thấy mí mắt của con gái hơi động đậy nên trong lòng ông dấy lên hy vọng.

Ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Jiang bất ngờ tỉnh lại, tuy chưa nói được rõ ràng nhưng đã có thể giơ tay làm dấu hiệu “Không sao” với cha mẹ.

hand.jpg
Jiang mở mắt và có thể vẫy tay ngay sau hôm nghe tin đỗ đại học. Ảnh: Douyin.

Các bác sĩ nói, Jiang là một cô gái “may mắn và kỳ diệu”, và cho biết chức năng tim của cô đã hoàn toàn hồi phục, tình trạng đã ổn định.

Về Jiang, cô đã trúng tuyển Học viện Giao thông Hoàng Hà và có thể bắt đầu theo học từ tháng 9 tới.

up.jpg
Nhiều người nhận xét, tin tức đỗ đại học đã cứu Jiang một mạng. Ảnh: Douyin.

Câu chuyện của Jiang đã được rất nhiều người xem và chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Ai cũng mừng cho Jiang và chúc cô học giỏi, khỏe mạnh.

Còn các bác sĩ khuyên, bất kỳ ai cũng nên tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, tránh căng thẳng để phòng tránh các bệnh về tim.

ft1462.jpg
Thục Hân
#chuyện lạ #chuyện hy hữu #đỗ đại học #câu chuyện kỳ diệu #thi đại học ở trung quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục