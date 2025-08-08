Đại biểu trẻ tuổi nhất tham gia SSEAYP 2026: Chàng trai 2K7 đến từ Quảng Trị

HHTO - Không chỉ ghi dấu ấn bằng bảng thành tích ấn tượng tại hàng loạt cuộc thi khoa học, khởi nghiệp trong nước và quốc tế, Lê Minh Hiếu - học sinh lớp 12 trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa được chọn là một trong 16 đại biểu chính thức đại diện Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) năm 2026.

Hành trình của một học sinh “vượt chuẩn”

Sinh năm 2007, Lê Minh Hiếu là học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Không ở thành phố lớn, cũng không xuất phát từ các trường chuyên, nhưng Hiếu khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích "không phải dạng vừa” khi mới 18 tuổi.

Chỉ riêng trong 2 năm học gần nhất, Hiếu đã đạt hàng loạt giải thưởng từ cấp trường đến quốc tế. Minh Hiếu là một trong số ít học sinh toàn quốc được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng Đại học, Cao đẳng năm 2025. Quyền lợi này được trao dựa trên thành tích nổi bật tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Đam mê nghiên cứu khoa học, Minh Hiếu liên tiếp ghi dấu ấn tại các sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp quy mô lớn:

Giải Ba cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm học 2023 - 2024.

cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm học 2023 - 2024. Giải Nhì cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp Khu vực lần thứ VI năm học 2023 - 2024.

cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp Khu vực lần thứ VI năm học 2023 - 2024. Giải Ba toàn quốc cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CIC 2023” do ĐH Quốc gia TP.HCM và Sở KH&CN TP.HCM tổ chức.

cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp CIC 2023” do ĐH Quốc gia TP.HCM và Sở KH&CN TP.HCM tổ chức. Top 20/200 đội toàn quốc trong cuộc thi giải quyết vấn đề xã hội “Dash For Impact 2022” của AIESEC Việt Nam.

Ngoài ra, Hiếu còn sở hữu thành tích tại nhiều cuộc thi đa dạng như:

Top 8 toàn quốc cuộc thi đổi mới giáo dục bền vững RISE UP SDGs 2023;

Top 4 toàn quốc cuộc thi truyền thông “Choose your talent 2022”;

Giải Khuyến khích cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm học 2022;

Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ thị xã Quảng Trị năm học 2022 - 2023;

Và nhiều giải Nhất, Nhì cấp trường, cấp tỉnh trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật qua các năm học.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hiếu đã được Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trao tặng bằng khen cho thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và các hoạt động giáo dục STEM.

Bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách chính mình

Giữa lịch trình học tập và tham gia các cuộc thi dày đặc, Hiếu tình cờ biết đến chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP), một trong những chương trình giao lưu thanh niên uy tín nhất khu vực, SSEAYP thu hút hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam mỗi năm nhưng chỉ chọn ra 16 đại biểu chính thức.

“Với nhiều anh chị đi trước, SSEAYP là một mục tiêu lớn lao đã được ấp ủ từ rất lâu. Nhưng với mình - một học sinh THPT thì chỉ mới biết đến chương trình trong thời gian gần đây” - Hiếu chia sẻ.

Tình cờ đọc được bài viết truyền cảm hứng của một cựu đại biểu VPY (Vietnam Participating Youth), Hiếu bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn và bị cuốn hút bởi sứ mệnh, giá trị mà SSEAYP mang lại. Đó là hành trình giao lưu văn hóa, đối thoại thanh niên, thúc đẩy các hoạt động cộng đồng và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong khu vực Đông Nam Á - Nhật Bản.

Dù băn khoăn về xuất phát điểm của mình, Hiếu vẫn quyết định thử sức. Cậu bạn vượt qua 3 vòng tuyển chọn gắt gao: hồ sơ - phỏng vấn và vòng thể hiện tài năng. Trong suốt hành trình đó, Hiếu có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ xuất sắc trên khắp cả nước. “Có lúc mình nghĩ mình sẽ không thể đi xa hơn, bởi ai cũng quá giỏi”, Hiếu chia sẻ.

Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến. Giữa hàng trăm hồ sơ ứng tuyển, Lê Minh Hiếu được chọn là một trong 16 đại biểu chính thức của Việt Nam tham gia SSEAYP 2026: “Khoảnh khắc biết kết quả, cảm xúc trong mình như vỡ òa - hạnh phúc, bất ngờ, biết ơn và không thể tin vào chính mình”.

“Đừng giới hạn bản thân chỉ vì tuổi đời còn trẻ”

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới các bạn đồng trang lứa, Hiếu không do dự: “Đừng bao giờ tự giới hạn bản thân chỉ vì xuất phát điểm hay tuổi đời còn trẻ. Hãy cho mình cơ hội được thử, được học, được bước ra khỏi vùng an toàn - vì biết đâu, điều tuyệt vời nhất lại đang chờ mình ở phía trước".

Với Hiếu, SSEAYP không chỉ là một chuyến tàu, mà là một hành trình đánh thức tiềm năng trong mỗi bạn trẻ. Đó là cơ hội để hiểu mình hơn, kết nối sâu hơn với cộng đồng, và nhìn ra thế giới rộng lớn phía ngoài cánh cổng trường.

Từ một học sinh phổ thông ở thị xã nhỏ, đến đại diện quốc gia trên con tàu thanh niên SSEAYP, hành trình của Lê Minh Hiếu là minh chứng cho sức mạnh của sự nỗ lực, dám mơ ước và không ngừng tiến bước.

SSEAYP (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program) là chương trình giao lưu văn hóa do Chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN đồng tổ chức từ năm 1974. Mỗi năm, các thanh niên ưu tú từ các quốc gia tham gia sẽ cùng sinh hoạt, học tập, giao lưu văn hóa và thảo luận các vấn đề xã hội trên tàu Nippon Maru trong hơn 50 ngày, ghé thăm nhiều quốc gia trong khu vực.