22 học sinh Việt Nam giành huy chương AIMO 2025 ở Nhật Bản: Bệ phóng cho khát vọng

HHTO - 22 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025 tại Nhật Bản đều giành huy chương, trong đó có 1 giải Quán quân (Champion). Thành tích này là minh chứng rõ nét cho trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế và khát vọng vươn mình ra thế giới bằng tri thức.

Đội tuyển học sinh Việt Nam ghi dấu ấn “đậm đà” tại AIMO 2025

Mùa Hè năm nay, đội tuyển học sinh Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt tại kỳ thi Đấu trường Toán học châu Á - AIMO 2025 được tổ chức vòng Chung kết Quốc tế tại Tokyo, Nhật Bản. Với 22 học sinh được chọn từ hàng ngàn thí sinh khắp cả nước, đoàn Việt Nam đã đạt thành tích trọn vẹn: Tất cả đều giành huy chương. Cụ thể: 1 giải Quán quân (Champion), 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng - một kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ.

Đoàn học sinh Việt Nam tại lễ trao giải cuộc thi diễn ra tại Nhật Bản.

Kỳ thi AIMO năm nay có hơn 3500 học sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều đội mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan… Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, không chỉ yêu cầu kiến thức Toán nâng cao mà còn đòi hỏi khả năng đọc hiểu, dịch đề và trình bày tư duy rõ ràng bằng ngôn ngữ quốc tế. Chính vì vậy, việc toàn đội Việt Nam đều giành huy chương là một bước tiến vượt bậc.

Theo ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết: “Thành tích này thể hiện rất rõ việc học sinh Việt Nam không hề thua kém bạn bè quốc tế, cả về tư duy Toán học lẫn năng lực ngoại ngữ. Chúng ta hoàn toàn tự tin khi nói rằng trí tuệ Việt đã có mặt trong bản đồ học thuật toàn cầu”.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Ngoài việc tham gia kỳ thi, các bạn học sinh còn có dịp tham gia giao lưu, kết bạn quốc tế và tham quan các địa điểm văn hóa tại Nhật Bản. Những trải nghiệm đó giúp hành trình thi Toán không còn chỉ là câu chuyện về điểm số, mà trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong tuổi trẻ của các bạn.

Những gương mặt vàng: Từ lớp học đến bục vinh danh quốc tế

Trong 22 cái tên làm nên lịch sử tại AIMO 2025, nổi bật nhất là Phan Thành Huy - học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Hà Nội - Amsterdam, người đã mang về giải Quán quân của kỳ thi. Thành Huy chia sẻ: “Em không đặt áp lực phải giành Quán quân, em chỉ muốn được thử sức và vượt qua chính mình. Kết quả này là một món quà bất ngờ, nhưng em nghĩ nó đến từ sự kiên trì mỗi ngày”.

Phan Thành Huy - học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường THPT Hà Nội - Amsterdam.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt nhỏ tuổi cũng gây ấn tượng mạnh. La Thiên Ân - học sinh lớp 6 trường TH - THCS Pascal, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất giành huy chương Vàng. Ân cho biết: “Đề thi có nhiều phần hình học rất khó. Em phải tính toán rất cẩn thận, nhưng em cũng rất vui vì học Toán giúp em hiểu được cách nhìn sự vật theo nhiều chiều hướng khác nhau”.

La Thiên Ân, học sinh lớp 6 trường THCS Pascal, Hà Nội.

Không ít học sinh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên các bạn bước ra "đấu trường" quốc tế, kỳ thi không chỉ là một thử thách học thuật mà còn là lần “tự lập” đặc biệt đầu tiên trong đời. Vũ Minh Quang (lớp 11 trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa) nhớ lại: “Lúc đầu em rất run, nhưng khi ngồi vào bàn thi, em nghĩ: Mình đã học bao lâu nay, giờ là lúc thể hiện tất cả thôi!”.

Vũ Minh Quang, lớp 11 trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa.

Nhiều giáo viên đồng hành cùng đoàn cũng không giấu nổi xúc động. Thầy Nguyễn Anh Tuấn (Hiệu trưởng trường THCS & THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội), người hướng dẫn học sinh, chia sẻ: “Không cần ép học sinh phải học theo khuôn mẫu. Điều quan trọng là khơi gợi sự tò mò, đam mê và cho các em môi trường để phát triển tư duy. AIMO là một trong những sân chơi lý tưởng như thế”.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội).

Phụ huynh của các bạn học sinh cũng dành nhiều lời tri ân tới ban tổ chức và các thầy cô. Chị Ngọc Bích, mẹ của một học sinh giành HCB tâm sự: “Đây không phải huy chương danh giá nhất, nhưng là phần thưởng lớn nhất cho sự cố gắng bền bỉ của con. Tôi tự hào vì con dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử thách mình”.

Không chỉ là một cuộc thi, mà là bệ phóng cho khát vọng

Thành tích tại AIMO 2025 không chỉ là chiến thắng của 22 bạn học sinh, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ học sinh Việt Nam bản lĩnh - tự tin - hội nhập. Việc chinh phục các đề Toán khó bằng tiếng Anh, thể hiện tư duy rõ ràng và bình tĩnh xử lý áp lực quốc tế là minh chứng cho tiềm năng to lớn của Gen Z, Gen Alpha Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đang đề xuất đăng cai vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 tại Việt Nam. Nếu kế hoạch thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một kỳ Toán học quốc tế quy mô lớn, mở ra cơ hội cho nhiều bạn học sinh trong nước được “vươn ra thế giới” ngay tại sân nhà.

Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Tiền Phong - Trưởng đoàn Việt Nam tại AIMO 2025 chia sẻ: “AIMO không đơn thuần là cuộc thi, mà còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần học thuật, tư duy quốc tế và truyền cảm hứng cho học sinh Việt Nam vượt qua giới hạn của chính mình”.

Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Tiền Phong - Trưởng đoàn Việt Nam tại AIMO 2025.

Đáng chú ý, AIMO hiện được tổ chức dưới mô hình hiện đại với phương pháp học tập kết hợp (blended learning), tích hợp công nghệ và tương tác cá nhân. Nhiều học sinh học online, luyện đề trên nền tảng công nghệ, sau đó tham gia thảo luận cùng giáo viên và bạn bè. Đây là một mô hình giáo dục tương lai - nơi học sinh chủ động tìm hiểu, tư duy và giải quyết vấn đề thay vì học vẹt.

Để ghi nhận thành tích ấn tượng này, Báo Tiền Phong đề xuất Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam trao bằng khen cho toàn bộ đội tuyển. Điều này không chỉ là sự ghi nhận về mặt danh dự, mà còn khích lệ tinh thần vươn xa của thế hệ trẻ.

Thành công tại AIMO 2025 một lần nữa khẳng định: Học sinh Việt Nam không thiếu năng lực, không thiếu đam mê. Điều cần thiết là những sân chơi công bằng, hiện đại và mang tính quốc tế - nơi các bạn được thể hiện bản thân, được sai, được sửa và được toả sáng.