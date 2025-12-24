Tết chưa đến nhưng lớp học của teen đã “đào mai khoe sắc” chào đón Xuân sang

HHTO - Tết Nguyên đán vẫn chưa đến, thậm chí năm mới còn chưa gõ cửa, nhưng nhiều lớp học của teen đã trang hoàng sắc hoa đào hoa mai. Nhiều video trên TikTok của các bạn trẻ đã cho thấy được sự nôn nao, háo hức đón Tết đến xuân về trong những ngày cuối năm này.

Những món đồ trang trí như hạc giấy, hoa mai, bao lì xì hay những hình vẽ trên bảng được chính tay các bạn trẻ thiết kế để trang trí cho lớp học của mình. Đặc biệt, có lớp các bạn còn tự trang trí “cây lì xì” với những phong bao đầy màu sắc cùng những lời “chúc Tết sớm” vô cùng đáng yêu cho các bạn của mình.

Chậu cây đón Tết với câu đối, lời chúc và phong bao lì xì. (Nguồn: kiniemcuatui_o.o)

Một lớp học còn trang trí hẳn cả bảng chào đón Tết (Nguồn: thanh.tuyn 4303)

Cũng có những lớp học thay vì chuẩn bị quyết chiến cho kỳ thi cuối kỳ, teen lại quây quần, cùng nhau trang trí lớp học đầy màu sắc. Không khí se se lạnh hòa cùng những sắc màu rực rỡ cứ như “kéo” không khí Tết về lại gần hơn với các bạn học sinh vậy.

Lớp nào lớp nấy chạy KPI xem "ai đón tết sớm hơn ai" (Nguồn: k54.d3cva)

Thậm chí có lớp học teen còn dọn sạch lớp để sẵn sàng trang trí Tết (Nguồn: vtrach12a7)

Đến tận từng bàn học của các bạn cũng có không khí Tết, mà còn có phần dày công chuẩn bị hơn nữa (Nguồn: 10a9.k61.ccl)

Từng góc lớp học nơi đâu cũng có không khí Tết đến, Xuân về. Qua những lần cùng nhau trang trí lớp, cùng nhau nôn nao chờ đón ngày được “về nhà ăn Tết”, ắt hẳn sẽ là những kỷ niệm khó phai trong đời mỗi bạn teen. Thế nhưng cũng đừng quên cố gắng thật tốt cho bài thi học kỳ sắp tới nhé!