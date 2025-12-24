Tết chưa đến nhưng lớp học của teen đã “đào mai khoe sắc” chào đón Xuân sang

Những món đồ trang trí như hạc giấy, hoa mai, bao lì xì hay những hình vẽ trên bảng được chính tay các bạn trẻ thiết kế để trang trí cho lớp học của mình. Đặc biệt, có lớp các bạn còn tự trang trí “cây lì xì” với những phong bao đầy màu sắc cùng những lời “chúc Tết sớm” vô cùng đáng yêu cho các bạn của mình.
Cũng có những lớp học thay vì chuẩn bị quyết chiến cho kỳ thi cuối kỳ, teen lại quây quần, cùng nhau trang trí lớp học đầy màu sắc. Không khí se se lạnh hòa cùng những sắc màu rực rỡ cứ như “kéo” không khí Tết về lại gần hơn với các bạn học sinh vậy.
Từng góc lớp học nơi đâu cũng có không khí Tết đến, Xuân về. Qua những lần cùng nhau trang trí lớp, cùng nhau nôn nao chờ đón ngày được “về nhà ăn Tết”, ắt hẳn sẽ là những kỷ niệm khó phai trong đời mỗi bạn teen. Thế nhưng cũng đừng quên cố gắng thật tốt cho bài thi học kỳ sắp tới nhé!