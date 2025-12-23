Gói trọn tình yêu nghề vào những cây thông handmade có 1-0-2 mùa Giáng sinh

HHTO - Thay vì những món đồ trang trí đắt tiền, giới trẻ năm nay đang rủ nhau "thổi hồn" vào vật dụng quen thuộc để tạo nên những cây thông Noel "có 1-0-2". Mỗi tác phẩm không chỉ là sự sáng tạo mà còn gói trọn cả tình yêu và đặc trưng nghề nghiệp cực kỳ thú vị.

Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh gõ cửa, phố phường đã bắt đầu lên đèn. Giữa hàng ngàn mô hình trang trí na ná nhau, một trào lưu mới đang âm thầm "chiếm sóng" và khiến dân tình thích thú: Tự tay làm cây thông từ chính những vật dụng gắn liền với công việc hằng ngày. Không cần lung linh ánh đèn led, chính sự mộc mạc và "bản sắc riêng" mới là điểm khiến những cây thông này trở nên vô giá.

Cây thông Giáng sinh handmade﻿ được cắt tỉa tỉ mỉ. - Clip: 41859114487.

Sự độc đáo bắt đầu ngay từ những lớp học, nơi các "thần dân" khối Tự nhiên trổ tài biến hóa. Những công thức Toán, Hóa vốn dĩ khô khan nay lại trở nên mềm mại. Các bạn đã khéo léo sắp xếp từng phương trình, bắt đầu từ những cụm ngắn ở ngọn rồi dài dần xuống dưới, tạo thành hình tháp cân đối. Đó là một cây thông tri thức, nhìn gần mới thấy cả một bầu trời "chất xám" được gửi gắm trong đó.

Cây thông "tri thức" khiến người người "hoa mắt".

Ngược lại với vẻ logic ấy, "phe" Xã hội lại chọn cách "chơi đùa" với con chữ đầy nghệ thuật. Cây thông của dân chuyên Văn được dệt nên từ những từ khóa, câu quote hay những đoạn trích dẫn giàu cảm xúc. Từng dòng chữ xếp chồng lên nhau, vừa vặn tạo nên một tác phẩm mà người xem không chỉ ngắm mà còn có thể đọc và suy ngẫm.

Cây thông từ bài kiểm tra, những dòng quote kết hợp cùng bút xóa kéo. - Clip: 9274775727.

Rời khỏi bục giảng, sự sáng tạo tiếp tục lan tỏa vào gian bếp với những cây thông "visual đỉnh chóp". Hội đầu bếp hay những bạn yêu bếp núc đã tận dụng triệt để màu xanh mướt mắt của rau xà lách xếp tầng, điểm thêm màu đỏ mọng của cà chua bi làm quả châu. Một cây thông vừa "xanh - sạch - đẹp", vừa kích thích vị giác, đúng chuẩn phong cách của những người "chơi hệ dinh dưỡng".

Cây thông từ xà lách, cà chua bi và ngôi sao từ khế. - Clip: 40523638.

Một phiên bản cây thông Noel﻿ từ bông cải xanh của các chiến thần bếp núc.

Hội công sở cũng gia nhập đường đua với những màn "flex" khéo léo từ vật phẩm văn phòng. Dân Kế toán khiến ai nấy phải trầm trồ khi tái chế những dải giấy rìa đục lỗ từ hóa đơn liên. Qua bàn tay tỉ mỉ, những dải giấy trắng được uốn cong, ghép lại tạo thành một cây thông bồng bềnh như mây, "hô biến" thứ tưởng chừng bỏ đi thành vật trang trí bàn làm việc cực chất.

Phiên bản cây thông từ hội chăm cày.

Độc đáo không kém là tác phẩm của hội Thu ngân với cây thông làm từ... chồng bill thanh toán. Những tờ hóa đơn dài dằng dặc được xếp lớp, dựng đứng đầy kiêu hãnh. Cây thông bill càng cao, càng chứng tỏ một ca làm việc hiệu quả và "bão đơn". Đây là minh chứng rõ nét nhất cho một mùa lễ hội bận rộn nhưng đầy niềm vui.

Phiên bản cây thông của hội "mua may bắn đắt".

Cây thông của hội họa sĩ.

Cây thông phiên bản ombre được làm từ lá cây và kẽm.