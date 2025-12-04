Bản đồ check-in TP.HCM mùa Noel: Những bí kíp có ảnh đẹp từ "dân chuyên"

HHTO - Những ngày cuối năm là thời điểm lý tưởng để Gen Z bắt đầu "lên đồ", chuẩn bị một "kho ảnh" xịn xò chốt lại năm 2025. TP.HCM những ngày này cũng đã rục rịch "thay áo mới", biến mọi ngóc ngách từ trung tâm thương mại đến quán quen thành những studio "dã chiến" cực chất.

Những "tọa độ" sống ảo đang chiếm sóng mạng xã hội

Tại khu vực công viên 30/4, Diamond Plaza và Nhà thờ Đức Bà vẫn chứng tỏ độ "chịu chơi" khi lên đèn từ rất sớm. Diamond Plaza ghi điểm với các "hộp quà khổng lồ" có thể bước vào, tạo nên những góc chụp tương tác thú vị thay vì chỉ đứng tạo dáng bên ngoài.

Tầng trệt (mặt tiền đường Lê Duẩn) của Diamond Plaza luôn tấp nập giới trẻ.

Nếu muốn đổi gió tìm kiếm sự mới lạ, GEM Center là cái tên đáng cân nhắc với phong cách trang trí tuổi thần tiên, được phối màu pastel kẹo ngọt vô cùng bắt mắt. Trong khi đó, team thích phong cách "sang - xịn - mịn" vẫn có thể ghé Saigon Centre và Takashimaya, nơi các tiểu cảnh được đầu tư tỉ mỉ, hiện đại.

Khu vực GEM Center trở thành địa điểm thu hút giới trẻ.

Ở khu vực gần Nhà hát TP.HCM, khách sạn Caravelle Saigon mở mùa lễ hội bằng Lễ Thắp sáng cây thông - hoạt động thường niên được nhiều người mong chờ. Không gian bên trong được khoác áo Giáng sinh rực rỡ, nổi bật nhất là những chú gấu Teddy dễ thương. Trong suốt mùa lễ hội, những chú gấu bông được đặt ở sảnh khách sạn để mọi người dễ “nhận nuôi”. Mang một chú gấu về nhà vừa có thêm bạn nhỏ đồng hành, vừa góp phần gửi hy vọng và tiếp sức cho các em nhỏ mắc ung thư thông qua chương trình Can-Clover của VinaCapital Foundation.

Những chú Teddy nhỏ bé được “gửi gắm” sứ mệnh vượt xa niềm vui của một món quà mùa lễ hội. Ảnh: Khánh Tâm.

Ảnh: Fanpage Saigon Centre - Fanpage Takashimaya Vietnam.

Trên "đường đua" trang trí năm nay, các quán cà phê không hề kém cạnh. Nhiều tiểu cảnh Giáng sinh đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ các tín đồ thích "chụp choẹt". Các góc "sống ảo" khá đa dạng, đủ để bạn để dành ảnh đăng dần từ giờ đến đúng dịp Noel.

Các quán cà phê tại TP.HCM﻿ cũng đã "thay đồ" đón Giáng sinh.

Bí kíp "thực chiến" từ dân chuyên

Để có được những bức ảnh ưng ý mà không bị "xu cà na" vì đông đúc hay thiếu sáng, những kinh nghiệm thực tế từ người "từng trải" là vô cùng cần thiết.

Nhà thờ Đức Bà.



Về chuyện gửi xe tại "điểm nóng" Diamond Plaza, bạn Diệp Hân (20 tuổi, sinh viên) chia sẻ: "Tối đến là khu này rất đông, bãi xe ở Diamond thường xuyên hết chỗ. Mình hay gửi xe ở Nhà Văn hóa Thanh Niên. Hoặc nếu chỉ tạt qua chụp nhanh, mọi người có thể gửi ở MPlaza cũng ổn, lối ra bên hông có thể đi tới Nhà thờ Đức Bà và Đường sách".

Khu vực Đường sách TP.HCM cũng là lựa chọn hợp lý cho mùa Noel năm nay,

Nếu lỡ đến nơi mà thấy "người đông hơn cảnh", hãy kích hoạt ngay phương án dự phòng là Đường sách TP.HCM. Các nhà sách tại đây đều có tiểu cảnh mặt tiền "mát mắt", không gian thoáng đãng hơn hẳn, cứu cánh cho những ngày trung tâm quá tải.

Những tiểu cảnh đậm chất Noel được trang trí ở các nhà sách.

Với các quán cà phê, bạn Mỹ Duyên (25 tuổi, nhân viên văn phòng) sau khi trải nghiệm tại Nhâm Coffee cho biết: "Góc nào lên hình cũng xinh, nhưng cần canh giờ chuẩn. Buổi tối lên đèn thì lung linh thật nhưng mọi người cần biết chỉnh thông số khi chụp để tránh bị cháy ảnh. Còn muốn "chụp phát ăn ngay'' thì đi vào ban ngày, trước 17:00 là đẹp".