Nhiều giống mèo đổ bộ "sàn runway" tranh tài cuộc thi Hoa hậu Mèo 2025

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tôn Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Cuộc thi "Hoa hậu mèo" WCF International Jubilee cat show 2025 đã chính thức khởi động tại TP.HCM, quy tụ hơn 100 chú mèo từ nhiều quốc gia. Sự kiện năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều giống mèo quý hiếm như Bengal, Ragdoll và "người khổng lồ" Maine Coon.

Sáng 1/11, không khí tại TP.HCM trở nên rộn ràng khi hơn 100 chú mèo đáng yêu đến từ khắp nơi trên thế giới như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã hội tụ. Đây chính là dàn "thí sinh" chất lượng của Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025, một sân chơi uy tín thuộc Hiệp hội Mèo thế giới (WCF).

Không khí tại khu vực chấm thi năm nay.
hht-meo02.jpg
Những chú mèo sau khi hoàn tất thủ tục chấm điểm sẽ được BTC cấp một huy hiệu.

Sự kiện diễn ra trong suốt hai ngày 1 và 2/11. Để chạm tay đến chức vô địch, các "boss" phải vượt qua 4 vòng thi. Dàn giám khảo quốc tế sẽ chấm điểm dựa trên nhiều yếu tố khắt khe. Không chỉ cần có gương mặt thần thái, vóc dáng chuẩn, cân nặng lý tưởng, các "thí sinh" còn phải thể hiện được sự thân thiện và khả năng "xã hội hóa" tốt.

hht-meo04.jpg
Mỗi bé mèo đều mang đến phần thể hiện "đủ wow" cho giám khảo.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là "sàn runway" quy tụ loạt giống mèo quý hiếm: Từ vẻ sang chảnh của mèo Anh, bộ lông "chanh sả" của Bengal đến nét mềm mại của Ragdoll. Sự góp mặt của Maine Coon khổng lồ, mèo Mỹ lông ngắn lanh lợi hay những giống lông xoăn như Selkirk Rex, Siberian và Cornish Rex khiến hội "sen" không thể rời mắt.

hht-meo06.jpg
Giám khảo đang "test" độ thân thiện của những "thí sinh".
hht-meo07.jpg
Chị Miss Earth và chú mèo Naomi - chú mèo xấu nhất thế giới﻿, đến từ Thái Lan.
hht-meo08.jpg
Những chú mèo có mức giá hàng trăm triệu xuất hiện tại cuộc thi.

Đưa "boss" đi thi, các "sen" cũng hồi hộp không kém. Chị Thanh, chủ nhân của chú mèo Adam, chia sẻ không khí năm nay khá sôi động. Chị có chút lo lắng vì "dòng Bengal năm nay các thí sinh nhiều hơn năm ngoái. Mình cũng hơi lo vì sợ tỉ lệ cạnh tranh, bé nhà mình sẽ không được đánh giá cao". Tuy nhiên, sau vòng chấm của giám khảo đầu tiên, chị đã tạm hài lòng với kết quả.

Chị Thanh chia sẻ về không khí cuộc thi năm nay.
hht-meo05.jpg
Chú mèo Adam thuộc dòng Bengal vừa hoàn tất phần thi của mình.

Lần đầu đưa bé mèo dòng Maine Coon "khổng lồ" của mình đi "chinh chiến", chị Hoàng Hương chia sẻ: "Mình không nghĩ là hoành tráng như vậy. Vào đây bé nào cũng đáng yêu dễ thương hết tại vì mèo mà, không cần thể hiện thì nó cũng dễ thương rồi". Chị Hương cũng cho biết mình bắt đầu nuôi mèo từ 4 năm trước. Sau khi tìm hiểu, có thời điểm chị nuôi đến 20 "boss", nhưng cuối cùng đã "lỡ yêu" giống mèo Maine Coon đặc biệt này.

Chị Hoàng Hương chia sẻ về cơ duyên đến với dòng Maine Coon.
hht-meo03.jpg
Chị Hoàng Hương và chú mèo Maine Coon của mình.
1467.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: Tôn Huy
#WCF International Jubilee cat show 2025 #Cuộc thi hoa hậu mèo #mèo đẹp nhất #mèo xấu nhất thế giới #mèo Maine Coon #mèo bengal

