Mức án cao nhất Trương Ngọc Ánh có thể sẽ phải đối diện lên đến 20 năm tù

HHTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng khi điều hành hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Công ty này trước đó ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) với số vốn gần 9,1 triệu USD (tương đương khoảng 149 tỷ đồng) để phát triển hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại quận 3, TP.HCM.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Kết quả xác minh cho thấy trước khi ký hợp đồng đầu tư, bà Ánh và ông N.M.H. đã đứng tên cá nhân mua bán đất tại khu vực dự án chỉ với 7.917 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với giá trị ghi trong hợp đồng là 12.917 lượng vàng.

Cơ quan điều tra nhận định việc nâng khống giá trị đầu tư có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đến tháng 12/2007, khu đất nói trên được UBND TP.HCM thu hồi để mở rộng trường THPT Lê Quý Đôn. Tổng tiền bồi thường hơn 26 tỷ đồng được trả cho các hộ dân, sau đó họ đã chuyển lại cho bà Ánh và ông H. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ hoàn trả cho công ty và nhà đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng được sử dụng vào mục đích cá nhân và không được hạch toán.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định bà Ánh đã lợi dụng chức vụ giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính để che giấu hành vi chiếm đoạt.

Có thể đối diện mức án lên đến 20 năm tù

Theo quy định tại Điều 175, khoản 4 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có giá trị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng cùng các tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ và lập hồ sơ giả, bà Trương Ngọc Ánh được cho là đang đối diện với khung hình phạt cao nhất - 20 năm tù.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 31/10.

Tuy nhiên, mức án cụ thể sẽ do Tòa án quyết định sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, thiệt hại và các tình tiết giảm nhẹ hoặc khắc phục hậu quả (nếu có).

Từ nghệ sĩ thành đạt đến bị can trong vụ án kinh tế

Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) từng là người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim như Hương Ga, Áo lụa Hà Đông, Truy Sát… Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, bà còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và truyền thông.

Việc bị khởi tố, bắt tạm giam đã khiến dư luận bất ngờ, bởi trước đó Trương Ngọc Ánh được xem là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công ở nhiều lĩnh vực.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng làm rõ.