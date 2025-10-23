Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam vì hành vi "đưa hối lộ", số tiền hối lộ là bao nhiêu?

HHTO - Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội đưa hối lộ; Lê Sỹ Cường về tội môi giới hối lộ.

Theo đó, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) cùng chồng là nam ca sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) - một người quen biết ngoài xã hội, nhằm mục đích tránh bị xử lý.

Nam ca sĩ Lương Bằng Quang - chồng DJ Ngân 98.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, những ngày qua, Lương Bằng Quang chăm chỉ giúp cho các nền tảng xã hội của bản thân và Ngân 98 "sáng đèn". Nam ca sĩ liên tục chia sẻ những nhớ nhung, than khóc trên mạng xã hội. Thậm chí, anh còn ra mắt sản phẩm mới kèm clip là hình ảnh ghép của cặp đôi.