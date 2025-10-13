Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

DJ Ngân 98 sẽ đối diện mức án nào với tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"?

LINH LÊ

HHTO - Hành vi của Ngân 98 và ZuBu Shop có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, do sản phẩm không có hồ sơ công bố hợp quy nhưng vẫn gắn nhãn thương hiệu khác để đánh lừa người tiêu dùng; đồng thời sử dụng chất cấm trong thực phẩm.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là DJ Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ năm 2021, Ngân 98 thuê các nhà máy ở Hà Nội gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Dưới danh nghĩa “hàng tặng kèm”, cô gắn thêm sản phẩm viên rau củ Collagen, loại không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành, rồi quảng cáo là “tăng hiệu quả giảm cân”.

Các sản phẩm được vận chuyển vào TP.HCM, phân phối qua mạng xã hội, với giá mỗi liệu trình từ 870K đến 1,1 triệu đồng.

549560759-795612659685391-487503165397615855-n.jpg
DJ Ngân 98.

Kết quả giám định của Bộ Công an xác định nhiều mẫu hàng không đạt chất lượng, có chứa chất cấm như sibutramin và phenolphthalein. Doanh thu giai đoạn 2023-2024 ước tính hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn lợi.

Theo luật sư Hoàng Văn Hà, Công ty Luật ARC Hà Nội, cho biết: Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tù chung thân, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.

Nếu thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, mức phạt có thể từ 7 đến 15 năm tù.

Trường hợp gây chết người hoặc thu lợi từ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm phạt tiền đến 1 tỷ đồng và cấm hành nghề từ 1-5 năm.

Căn cứ vào thông tin điều tra ban đầu cho thấy doanh thu hàng trăm tỷ đồng, sản phẩm có chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, luật sư Hà cho rằng vụ án nhiều khả năng nằm trong khung hình phạt cao nhất của Điều 193.

560007161-816644787797190-7995223368475754535-n.jpg
Hàng hóa của Ngân 98 bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an TP.HCM)

“Hành vi của Ngân 98 và ZuBu Shop có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, do sản phẩm không có hồ sơ công bố hợp quy nhưng vẫn gắn nhãn thương hiệu khác để đánh lừa người tiêu dùng; đồng thời sử dụng chất cấm trong thực phẩm. Đây là hành vi có chủ đích, thể hiện sự coi thường sức khỏe cộng đồng.

Việc quảng cáo sai sự thật, thậm chí xuất hiện trực tiếp trong các clip quảng bá, là tình tiết tăng nặng. Dù không đứng tên giấy phép kinh doanh, nếu chứng minh Ngân là người điều hành và hưởng lợi, cô vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò chủ mưu” - luật sư Hà phân tích.

Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 từng là một trong những nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trên mạng xã hội Việt. Sở hữu ngoại hình gợi cảm và phong cách táo bạo, cô được biết đến như một hot girl thị phi, thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai là nhạc sĩ Lương Bằng Quang trong các hoạt động giải trí lẫn đời thường.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
