YouTuber Thạch Trang trở lại sau ồn ào, dân mạng gọi Yo Bae là "nhà tiên tri"

HHTO - Sau thời gian im ắng vì vướng nhiều lùm xùm, YouTuber Thạch Trang bất ngờ đăng video mới, đánh dấu sự trở lại trên YouTube. Động thái này diễn ra đúng như dự đoán trước đó của YouTuber Yo Bae (Hải Anh).

Ngày 12/10, Thạch Trang đăng tải video mới dài hơn 16 phút với tiêu đề “Life goes on” (tạm dịch: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”) trên kênh YouTube cá nhân có hơn 562K người theo dõi.

Trong video, cô chia sẻ rằng từng có ý định làm một clip nói rõ về những lùm xùm gần đây. Tuy nhiên, sau khi quay xong, cô nàng cảm thấy “không thấy nhẹ lòng hơn” nên quyết định không công bố.

Nội dung video chủ yếu xoay quanh những hoạt động đời thường tại Đức như nấu ăn, dạo phố, chăm mèo… theo phong cách nhẹ nhàng, mang tinh thần “chữa lành” quen thuộc của cô. Sau hơn 1 ngày đăng tải, video nhanh chóng đạt hơn 100K lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Giai đoạn Thạch Trang còn im lặng sau loạt lùm xùm trên mạng, YouTuber Yo Bae từng đăng video nhận định rằng cô có thể sẽ sớm quay lại YouTube bằng một video mang phong cách đời thường, nhẹ nhàng, tránh đề cập trực diện đến tranh cãi.

Khi vlog “Life goes on” ra mắt, dân mạng nhận định nội dung khá giống với mô tả của Yo Bae trước đó. Chi tiết này khiến cộng đồng mạng thêm phần chú ý, coi đây như “lời dự báo chính xác” về cách Thạch Trang lựa chọn tái xuất.

Trước đó, Thạch Trang từng đối mặt với nhiều chỉ trích. Cô bị cho là tổ chức tuyển tình nguyện viên làm việc đến 12 tiếng trong một sự kiện dành cho người hâm mộ nhưng chỉ hỗ trợ chi phí ở mức rất thấp. Ngoài ra, nữ YouTuber còn bị tố sử dụng trái phép tranh của một họa sĩ Nhật Bản để in, bán và tặng sản phẩm mà không xin phép tác giả. Nhiều vụ lùm xùm liên tiếp khiến hình ảnh của cô - vốn được yêu mến nhờ phong cách sống tích cực, tinh tế bị ảnh hưởng đáng kể.

Sự trở lại của Thạch Trang nhận được nhiều bình luận đa chiều. Một số khán giả bày tỏ sự thông cảm, cho rằng việc cô lựa chọn quay lại bằng nội dung nhẹ nhàng là cách để ổn định tinh thần và lấy lại cân bằng sau thời gian khủng hoảng.

Ngược lại, không ít người cho rằng cô nên có lời giải thích hoặc xin lỗi rõ ràng hơn về những ồn ào trong quá khứ, thay vì chỉ xuất hiện qua video mang tính “chữa lành”.

Dù gây tranh luận, sự trở lại của Thạch Trang vẫn cho thấy sức hút của cô trong cộng đồng người trẻ và khán giả yêu thích nội dung lifestyle Việt tại nước ngoài.