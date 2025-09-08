Video "bóc phốt" Thạch Trang của YouTuber Yo Bae hút hơn 1,6 triệu lượt xem

HHTO - Thạch Trang - YouTuber với kênh My20s từng được coi là biểu tượng truyền cảm hứng cho giới trẻ - hiện đang đối diện với hàng loạt lùm xùm liên quan đến bản quyền, cách ứng xử và đời sống cá nhân. Những tranh cãi kéo dài nhiều tháng qua khiến hình ảnh “nàng thơ du học sinh Đức” lung lay đáng kể.

Từ “nàng thơ” Gen Z đến tâm điểm dư luận

Thạch Trang, tên thật là Thạch Nguyễn Phương Trang (sinh năm 1998, Hà Nội), hiện du học ngành Truyền thông - Marketing tại Đại học Augsburg (Đức). Cô được biết đến với kênh YouTube My20s gần 600.000 người đăng ký, Thạch Trang thường xuyên chia sẻ về đời sống du học, du lịch và quan điểm sống tích cực.

Với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng độc lập, Thạch Trang được xem là gương mặt sáng giá trong cộng đồng sáng tạo nội dung của Gen Z. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, cô liên tục bị gọi tên trong nhiều “drama”, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nghi án “đạo nhái” tranh và phản ứng gây tranh cãi

Tại sự kiện Meet & Greet tháng 5/2025, một số sản phẩm lưu niệm của Thạch Trang bị tố có hình ảnh giống tranh của họa sĩ Nhật Bản Rei Kurahashi và một số tác giả khác. Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, cô đã lên tiếng xin lỗi, thu hồi sản phẩm.

Phía họa sĩ Rei Kurahashi sau đó xác nhận đã nhận được lời xin lỗi và coi sự việc là khép lại. Dù vậy, việc im lặng hơn 2 tuần trước khi chính thức phản hồi khiến nhiều khán giả thất vọng, cho rằng cô hành động quá chậm trễ.

Bị tố làm việc thiếu chuyên nghiệp

Mới đây, YouTuber Yo Bae (sở hữu hơn 403K người theo dõi) vừa tung video dài hơn 48 phút có tiêu đề “Thạch Trang my20s: Bộ mặt thật của nàng thơ du học sinh Đức”. Trong video, Yo Bae (tên thật là Hải Anh) chỉ ra nhiều vấn đề gây tranh cãi: Tuyển nhân sự làm việc tới 12 giờ trong sự kiện nhưng chỉ trả 250.000 đồng, "đánh tráo khái niệm" hay "mập mờ" trong việc trả lương cho nhân sự, thiếu minh bạch với người đồng sáng lập kênh Our 20s.

Video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 2 ngày đăng tải, đẩy làn sóng chỉ trích với Thạch Trang lên cao.

Trước loạt ồn ào, Thạch Trang từng nhiều lần lên tiếng, khẳng định bản thân không trốn tránh và đang nỗ lực khắc phục sai sót.