Liên tục bị khóa Facebook vì “mạo danh”, một người tên Mark Zuckerberg khởi kiện

HHTO - Một người tên là Mark Zuckerberg đã khởi kiện Meta (công ty sở hữu Facebook) sau khi tài khoản Facebook của ông liên tục bị khóa trong suốt nhiều năm liền chỉ vì ông bị nghi là… mạo danh vị tỷ phú sáng lập mạng xã hội này.

Trùng tên với một người nổi tiếng có thể là điều khá thú vị - đối với một số người.

Còn với một vị luật sư ở bang Indiana (Mỹ) thì việc này lại rất phiền toái.

Thật vậy, và vị luật sư tên là Mark Zuckerberg đó đã quyết định kiện công ty Meta sau khi công ty này liên tục khóa tài khoản mạng xã hội của ông - cả tài khoản cá nhân lẫn tài khoản công việc - với lý do là ông mạo danh Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, theo trang NY Post.

Luật sư Zuckerberg đã phải “chiến đấu” với vấn đề “nhầm người” này trên Facebook suốt 15 năm nay.

Công ty Meta bị một người dùng Facebook kiện. Ảnh: Tony Avelar/ AP.

Ông cho biết, tài khoản cá nhân của ông đã được xác minh, nhưng sau đó vẫn bị khóa 5 lần. Với trang Facebook của công ty luật của mình, ông Zuckerberg đã bỏ ra 11.000 đôla (290 triệu đồng) để chạy quảng cáo, nhưng hồi tháng 5 vừa rồi cũng bị khóa lần thứ tư. Vì vậy, ông đưa vụ việc ra tòa án.

Luật sư Zuckerberg nói: “Bình thường, ai cũng sẽ bảo, chỉ là trang Facebook thôi mà, có gì đâu, nhưng việc này đang ảnh hưởng đến tôi vì tôi đã trả tiền quảng cáo… Vậy là họ (Facebook/ Meta) lấy tiền của tôi, nhưng sau đó lại khóa trang của tôi lại, bảo rằng vì tôi mạo danh người nổi tiếng, không dùng tên thật và vi phạm các quy định của họ. Mà đó là thông báo mà lần nào tôi cũng nhận được mỗi khi họ khóa tài khoản của tôi”.

Trang Facebook của công ty của luật sư Mark Zuckerberg bị tạm khóa vì "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" về mạo danh. Ảnh: Mark Zuckerberg/ WTHR.

Trong đơn kiện, luật sư Zuckerberg cáo buộc công ty Meta “tắc trách”, vi phạm hợp đồng khi tạm khóa tài khoản của ông “vì những lý do vô căn cứ, không phù hợp”.

Zuckerberg cũng cho biết, trang Facebook của ông bị vô hiệu hóa lần đầu tiên vào năm 2010, và kể từ đó, mỗi lần bị khóa tài khoản, ông lại phải trải qua quá trình “đòi lại” kéo dài có khi đến hàng tháng trời và rất mệt mỏi: Ông phải gửi ảnh bản thân, ảnh giấy tờ và thẻ tín dụng để chứng minh mình là người thật mang tên Mark Zuckerberg chứ không hề vi phạm quy định gì.

“Tôi cứ như bị cho vào “nhà giam Facebook” vậy” - ông Zuckerberg than thở, theo trang WTHR.

Luật sư Mark Zuckerberg. Ảnh: IamMarkZuckerberg.

Công ty Meta nói với trang NY Post rằng họ đã nhận được khiếu nại của Zuckerberg và đang xem xét. Phát ngôn viên của Meta từ chối trả lời các câu hỏi khác của báo chí.

Về phía luật sư Zuckerberg, ông muốn Meta phải hoàn lại tiền quảng cáo, trả phí luật sư và thực hiện một số yêu cầu khác để “bồi thường”.