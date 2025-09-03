Vụ cô gái nghi bị sét đánh ở Hà Nội: Đi xe máy khi mưa dông có "hút sét" hơn?

HHTO - Một cô gái đã thiệt mạng, nghi là bị sét đánh, trong khi đang đi xe máy lúc có dông ở khu vực phường Bồ Đề (Hà Nội). Trong trường hợp của nạn nhân, điều gì có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh? Một số người cho rằng việc đi xe máy giữa lúc trời mưa dông làm tăng mức độ nguy hiểm vì xe máy có nhiều bộ phận kim loại, dễ thu hút sét hơn - có phải như vậy không?

Trong cơn mưa dông chiều ngày 1/9, diễn ra ở một số phường như Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên… (Hà Nội), có một tai nạn rất thương tâm: Một cô gái ngồi sau xe máy đi trên đê Long Biên - Xuân Quan đã thiệt mạng, nghi là do sét đánh, theo VnExpress.

Cụ thể, sau tiếng sét rất lớn, người đàn ông lái xe máy bị văng ra xa, còn cô gái 26 tuổi ngồi sau xe thì ngã xuống, không qua khỏi. Một người dân nhà ở gần hiện trường cho biết, mũ bảo hiểm của nạn nhân bị cháy sém, vỡ đôi.

Vụ việc này cũng đã được đăng lên một số trang tin châu Á, trong đó cảnh báo về sự nguy hiểm khi đi trên đường lúc trời có mưa dông, sấm sét. Đồng thời, có những cư dân mạng cho rằng, việc đi xe máy lúc trời có dông, sét sẽ làm tăng nguy cơ bị sét đánh vì xe máy có nhiều bộ phận bằng kim loại, dễ thu hút sét hơn.

Hiện trường vụ việc không may. Ảnh: VnExpress.

Vậy đi xe máy khi trời mưa dông có nguy hiểm hơn không?

Câu trả lời là có - và không, tùy vào câu hỏi nguy hiểm hơn so với điều gì.

Khi đi trên đường lúc mưa dông, nếu so với ô tô thì đi xe máy đúng là nguy hiểm hơn, vì không có gì che chắn. Nhưng so với việc đi bộ thì người đi xe máy có thể chịu nguy cơ ít hơn một chút do bánh xe bằng cao su có tính cách điện.

Yếu tố làm tăng nguy cơ bị sét đánh trong trường hợp nói trên không phải là do xe máy, mà khả năng cao là do nạn nhân lúc đó đang đi trên đường đê, vốn là khu vực cao hơn và thoáng, rộng - khi đó, một người có thể là “vật thể cao” ở khu vực này và dễ bị sét đánh trúng. Số liệu của các cơ quan khí tượng trên thế giới cho thấy đa số các nạn nhân bị sét đánh là đang ở những nơi rộng và thoáng ngoài trời, bao gồm cả người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ.

Một tia sét đánh xuống đường cao tốc ở Malaysia hồi tháng 8 vừa rồi. Ảnh: XHS.

Vào thời điểm tháng 9, ở miền Bắc nước ta vẫn hay có mưa dông bất chợt, đặc biệt là sau những ngày/ đợt nắng nóng. Người dân khi đang ở ngoài trời mà thấy có mưa dông hoặc dù mưa nhỏ nhưng thấy có sấm sét đều cần tìm chỗ trú ngay, ví dụ, trú ở trong các tòa nhà vững chắc, cửa hàng bên đường…; tuyệt đối không đứng dưới cây cao, cột điện, bảng quảng cáo…, cũng không cố đi tiếp trên đường, rất nguy hiểm.