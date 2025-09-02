Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc tăng nhiệt sau kỳ nghỉ lễ, dự báo ở Hà Nội sẽ nóng hơn 40 độ C

Thục Hân
HHTO - Gần như toàn miền Bắc sẽ tăng nhiệt sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dự báo sẽ lên sát mức nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận lại có khả năng vượt 40 độ C. Đây là những mức nhiệt độ khá cao ở thời điểm tháng 9 hằng năm.

Thời tiết Hà Nội có thể nói là rất đẹp trong ngày Quốc khánh 2/9, hầu như luôn là trời xanh mây trắng nắng vàng, có gió nhẹ.

Sau kỳ nghỉ lễ, từ ngày 3/9, nhiệt độ ở gần như toàn miền Bắc tăng, trời nắng nhiều hơn. Nhiệt độ Hà Nội lên sát mức nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và đầu giờ chiều là khoảng 34oC (nắng nóng là khi nhiệt độ thực đo cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên). Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội dự báo sẽ ở mức 39 - 41oC, cái nắng nhiều lúc rất chói chang. Các tỉnh thành lân cận có xu hướng tăng nhiệt tương tự Hà Nội.

temp-sep3-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc ngày 3 - 4/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Những mức nhiệt độ thế này có thể là khá “nhẹ nhàng” nếu so sánh với những ngày của mùa Hè, tuy nhiên, ở thời điểm tháng 9 hằng năm thì nhiệt độ như vậy lại là cao hơn trung bình (trung bình nhiệt độ cao nhất vào tháng 9 ở Hà Nội là khoảng 32oC, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA), nên nhiều người có thể cảm thấy khá nóng bức.

Trong vài ngày tới, dự báo ở Hà Nội rất ít khả năng có mưa, nếu thỉnh thoảng có mưa cũng chỉ thoáng qua trên phạm vi hẹp, nhanh tạnh, lượng mưa không đáng kể.

Như vậy, về thời tiết ở Hà Nội thì trong vài ba ngày tới tương đối ổn định như trên. Nhưng có một điều cần lưu ý là các em học sinh nhỏ tuổi khi mới quay trở lại trường đúng những ngày có nắng gắt thì nên có mũ, ô che nắng, tránh nguy cơ nhức đầu, cảm sốt…

ft1464.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #hà nội ngày mai có mưa không #hà nội ngày mai bao nhiêu độ

