Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Triệu phú giật mũ cậu bé ở giải tennis đáp trả: “Ai nhanh thì được”, dân mạng dậy sóng

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Phản hồi được cho là của “triệu phú giật mũ” - người đã giật chiếc mũ mà vận động viên tennis nổi tiếng trong Giải Quần vợt Mỹ mở rộng đưa cho cậu bé trên khán đài - càng khiến cư dân mạng bức xúc. Phản hồi này có đoạn: “Đến trước lấy trước, ai nhanh thì được”, và dọa kiện những người chế giễu ông ta.

Sự việc một triệu phú người Ba Lan giật chiếc mũ mà VĐV Kamil Majchrzak đưa cho cậu bé trên khán đài sau trận thắng tại Giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) đang được chia sẻ rất nhanh trên các mạng xã hội, thu hút cả triệu lượt xem và nhận hàng trăm ngàn lượt bình luận.

“Kẻ phản diện” giật mũ của trẻ con trong sự việc này là Piotr Szczerek, CEO một công ty lớn. Netizen đang gọi ông ta là “người đàn ông bị ghét nhất trên Internet”.

Và mặc dù sau khi sự việc “bùng nổ” trên các mạng xã hội, Majchrzak đã tìm được cậu bé - tên là Brock - và tặng quà cho cậu, nhưng câu chuyện chưa dừng lại.

Đây là video sự việc:

Nguồn: FearBuck.

Theo Yahoo, dẫn nguồn từ Dexerto (trang tin công nghệ, giải trí của Anh), các trang mạng xã hội của Szczerek đã tạm biến mất, nhưng triệu phú này lại đưa ra một phản hồi công khai, trong đó phớt lờ những lời chỉ trích của cư dân mạng.

Trong phản hồi có viết: “Đúng, tôi lấy cái mũ đấy. Đúng, tôi làm thế trong lúc vội vàng. Nhưng cuộc sống này luôn luôn là “ai đến trước được trước”… Tôi hiểu là một số người có thể không thích điều này, nhưng đừng có biến chuyện này thành scandal toàn cầu. Chỉ là một cái mũ thôi mà. Ai nhanh tay thì được. Về việc thù ghét trên mạng, tôi nhắc các bạn rằng những người phỉ báng một nhân vật của công chúng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy… Hãy bớt cay độc và tăng tinh thần thể thao”.

resp.jpg
Một phần phản hồi được cho là của "triệu phú giật mũ". Ảnh: Florida Man/ The Economic Times.

Cộng đồng mạng đọc những điều này càng giận dữ. Trên các mạng xã hội, có rất nhiều người gọi Szczerek là “kẻ hèn nhát” và “xấu tính”, bình luận rằng “đúng là tiền không mua được đẳng cấp” và ông ta làm xấu mặt cả công ty.

Tuy nhiên, theo trang The Economic Times (Thời báo Kinh tế), phản hồi này được đăng trên trang GoWork.pl của Ba Lan (và bằng tiếng Ba Lan), nhưng chưa thể chắc chắn 100% là do chính Szczerek viết hay không.

Hiện Szczerek chưa phản hồi bất kỳ tờ báo hay trang tin nào.

ft1464.jpg
Thục Hân
#Kamil Majchrzak #giải quần vợt mỹ mở rộng #giải us open #triệu phú giật mũ của cậu bé

Xem thêm

Cùng chuyên mục