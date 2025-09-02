Triệu phú giật mũ cậu bé ở giải tennis đáp trả: “Ai nhanh thì được”, dân mạng dậy sóng

HHTO - Phản hồi được cho là của “triệu phú giật mũ” - người đã giật chiếc mũ mà vận động viên tennis nổi tiếng trong Giải Quần vợt Mỹ mở rộng đưa cho cậu bé trên khán đài - càng khiến cư dân mạng bức xúc. Phản hồi này có đoạn: “Đến trước lấy trước, ai nhanh thì được”, và dọa kiện những người chế giễu ông ta.

Sự việc một triệu phú người Ba Lan giật chiếc mũ mà VĐV Kamil Majchrzak đưa cho cậu bé trên khán đài sau trận thắng tại Giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) đang được chia sẻ rất nhanh trên các mạng xã hội, thu hút cả triệu lượt xem và nhận hàng trăm ngàn lượt bình luận.

“Kẻ phản diện” giật mũ của trẻ con trong sự việc này là Piotr Szczerek, CEO một công ty lớn. Netizen đang gọi ông ta là “người đàn ông bị ghét nhất trên Internet”.

Và mặc dù sau khi sự việc “bùng nổ” trên các mạng xã hội, Majchrzak đã tìm được cậu bé - tên là Brock - và tặng quà cho cậu, nhưng câu chuyện chưa dừng lại.

Đây là video sự việc:

Nguồn: FearBuck.

Theo Yahoo, dẫn nguồn từ Dexerto (trang tin công nghệ, giải trí của Anh), các trang mạng xã hội của Szczerek đã tạm biến mất, nhưng triệu phú này lại đưa ra một phản hồi công khai, trong đó phớt lờ những lời chỉ trích của cư dân mạng.

Trong phản hồi có viết: “Đúng, tôi lấy cái mũ đấy. Đúng, tôi làm thế trong lúc vội vàng. Nhưng cuộc sống này luôn luôn là “ai đến trước được trước”… Tôi hiểu là một số người có thể không thích điều này, nhưng đừng có biến chuyện này thành scandal toàn cầu. Chỉ là một cái mũ thôi mà. Ai nhanh tay thì được. Về việc thù ghét trên mạng, tôi nhắc các bạn rằng những người phỉ báng một nhân vật của công chúng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy… Hãy bớt cay độc và tăng tinh thần thể thao”.

Một phần phản hồi được cho là của "triệu phú giật mũ". Ảnh: Florida Man/ The Economic Times.

Cộng đồng mạng đọc những điều này càng giận dữ. Trên các mạng xã hội, có rất nhiều người gọi Szczerek là “kẻ hèn nhát” và “xấu tính”, bình luận rằng “đúng là tiền không mua được đẳng cấp” và ông ta làm xấu mặt cả công ty.

Tuy nhiên, theo trang The Economic Times (Thời báo Kinh tế), phản hồi này được đăng trên trang GoWork.pl của Ba Lan (và bằng tiếng Ba Lan), nhưng chưa thể chắc chắn 100% là do chính Szczerek viết hay không.

Hiện Szczerek chưa phản hồi bất kỳ tờ báo hay trang tin nào.