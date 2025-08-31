Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1 - 2/9: Nắng vàng rực rỡ, liệu có mưa không?

HHTO - Trong ngày 1 - 2/9, ở Thủ đô Hà Nội, dự báo nhiệt độ sẽ tăng, trong ngày nhiều lúc có nắng rực rỡ, nhìn chung là trời đẹp. Nhưng liệu có khả năng mưa không, và có mưa to không?

Ở Hà Nội từ tối 30/8 đến sáng 31/8, có nơi mưa to, có nơi gần như không mưa, theo Vrain. Trong ngày hôm nay, 31/8, vẫn có lúc và có nơi mưa rào, có nơi lại nắng to. Đây là điều thường thấy khi có ảnh hưởng (xa/ gián tiếp) của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ngay cả khi bão đã qua.

Trong ngày mai và ngày kia, thời tiết Hà Nội thay đổi theo xu hướng là thời gian có nắng tăng, nhiệt độ tăng, thời gian có mưa giảm.

Ngày 1 - 2/9, ở Hà Nội nhiều nắng, có thể có nắng từ sáng sớm. Buổi sáng trời mát nhưng đến trưa thì khá nóng, mặc dù nhiệt độ cao nhất trong ngày (thực đo) chỉ khoảng 31 - 32oC nhưng nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể lên tới 38 - 39oC, thậm chí hơn.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào buổi trưa và đầu giờ chiều ngày 1 - 2/9. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Khả năng mưa ở Hà Nội trong 2 ngày này giảm mạnh so với vài ngày trước, nhưng không hết hoàn toàn. Mưa vẫn có thể xảy ra nhưng khả năng cao là tập trung vào đêm và sáng sớm, lượng mưa ít, nhanh tạnh; trong ngày nếu có mưa thì dự báo là chỉ mưa thoáng qua trên phạm vi hẹp.

Với thời tiết như vậy, có thể nói là trong ngày 1/9 và ngày Quốc khánh 2/9, ở Hà Nội trời đẹp, người dân ra ngoài chơi, tham quan, chụp ảnh rất thuận lợi, nhưng vẫn nên mang theo ô để che cả nắng lẫn mưa nếu cần. Có một lưu ý là vào buổi trưa 2 ngày này, trời có thể nắng khá gắt nên những người có sức khỏe không thực sự tốt, bị các bệnh tim mạch, huyết áp… nên thận trọng, không nên ở ngoài trời nắng nhiều giờ đồng hồ liên tục.