Thiếu niên 13 tuổi ở Ai Cập qua đời sau khi ăn 3 gói mì sống, chuyên gia nói gì?

HHTO - Một thiếu niên đã qua đời sau khi ăn 3 gói mì tôm sống. Điều này khiến nhiều chuyên gia phải cảnh báo về trào lưu làm theo một thử thách đang “nổi” trên mạng xã hội và đưa ra lý do tại sao việc ăn mì sống liên tục có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Một thiếu niên 13 tuổi ở Cairo (Ai Cập) đã qua đời sau khi ăn 3 gói mì sống liên tục (loại mì ăn liền bình thường, ở nước ta hay gọi là mì tôm), theo trang The Korea Times. Sự việc này là một cảnh báo về mức độ nguy hiểm của một trào lưu mới trên mạng xã hội, khuyến khích cư dân mạng ăn mì ăn liền không nấu.

Theo các báo cáo từ địa phương, được đăng trên các trang Al Arabiya và Ynetnews, chỉ khoảng 30 phút sau khi ăn 3 gói mì tôm sống, thiếu niên này bị đau bụng dữ dội, nôn và toát nhiều mồ hôi. Tình trạng của cậu tệ đi nhanh chóng và cậu qua đời.

Thiếu niên 13 tuổi đã ăn 3 gói mì sống liên tục. Ảnh minh họa: Financial Express.

Các nhà chức trách địa phương ban đầu nghi rằng mì tôm bị nhiễm độc nên thẩm vấn người bán hàng, nhưng các xét nghiệm sau đó không cho thấy có dấu vết của chất độc nào cả.

Theo một số trang tin tiếng Ả Rập, bao gồm Sky News Arabia, thiếu niên không may này tên là Hamza, và loại mì mà cậu ấy ăn là của một thương hiệu nổi tiếng của Indonesia.

Hamza và bố. Ảnh: YNetNews.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân Hamza qua đời là do bệnh đường tiêu hóa cấp tính hoặc do tắc ruột vì ăn một lượng lớn mì khô.

Theo trang The Korea Times, các chuyên gia y tế giải thích rằng mì tôm sống (mì khô, không nấu) sẽ hút ẩm rất nhanh trong đường tiêu hóa, có thể gây mất nước nghiêm trọng. Khi người ăn còn bị nôn thì có thể bị mất cân bằng điện giải. Trẻ em đặc biệt dễ bị các vấn đề này.

Nhiều trang tin viết, “thử thách ăn mì tôm sống” đang là xu hướng mới trên các nền tảng mạng xã hội, với rất nhiều thanh thiếu niên đăng video bóc gói mì ăn liền và ăn sống, không nấu. Các chuyên gia cảnh báo, việc mù quáng làm theo những trào lưu, thử thách trên mạng xã hội như thế này là rất nguy hiểm.

Một TikToker (không liên quan đến vụ việc) thực hiện "thử thách ăn mì sống" theo trào lưu trên mạng xã hội. Ảnh: TikTok.

Các công ty sản xuất mì tôm đề nghị người dùng làm theo đúng hướng dẫn nấu mì, nhấn mạnh rằng việc ăn mì sống có thể dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe.