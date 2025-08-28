Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Áp thấp nhiệt đới dự báo sắp gây mưa diện rộng, hôm nào Hà Nội mưa nhiều nhất?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ đến gần nước ta trong khoảng 2 - 3 ngày tới và gây mưa diện rộng. Ở Thủ đô Hà Nội dự báo cũng sẽ có mưa to do ảnh hưởng của ATNĐ này. Mưa nhiều nhất xảy ra vào hôm nào?

Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ký hiệu là 93W đã đi vào Biển Đông, như được đề cập trong một bản tin dự báo trước.

Sáng nay, 28/8, sức gió duy trì tối đa của ATNĐ này là khoảng 45 km/h (cấp 6), theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. JTWC thông báo, các điều kiện môi trường đang thuận lợi ở mức vừa phải cho sự phát triển của ATNĐ này, với nhiệt độ bề mặt biển hơi cao (29oC), độ đứt gió thấp đến trung bình.

Các mô hình toàn cầu có sự thống nhất cao rằng ATNĐ sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây trong thời gian nó ở Biển Đông, nếu có mạnh lên cũng chỉ rất ít, gần như không có khả năng thành bão.

nchmf.jpg
Dự báo đường đi của ATNĐ. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Như vậy, với ATNĐ 93W, sức gió của nó có thể không đáng ngại. Nhưng điều đáng chú ý hơn là nó có khả năng gây mưa diện rộng ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - những nơi vừa chịu lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki.

Cụ thể, dự báo ATNĐ 93W sẽ đến gần bờ biển miền Trung nước ta, ở khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị, vào khoảng ngày 30/8 và sẽ gây mưa to trên diện rộng. Thực sự là “diện rộng” vì theo JTWC thì hoàn lưu của ATNĐ này rất rộng. Thậm chí, với hoàn lưu lớn như thế thì ATNĐ có thể gây mưa ở Bắc Trung Bộ ngay từ chiều tối hoặc tối mai, 29/8.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, ở Hà Nội cũng có thể có mưa rải rác từ tối mai, 29/8, nhưng chưa nhiều. Sang ngày 30/8, mưa có thể xảy ra nhiều hơn và dự báo Hà Nội sẽ có mưa nhiều nhất vào khoảng đêm 30/8 sang sáng 31/8. Đây là 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, nếu bạn ra ngoài chơi, tham quan thì nên mang theo đồ che mưa, nếu thấy có dông nên nhanh chóng tìm chỗ trú.

rain-aug31-0200.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào đêm 30/8 sang rạng sáng 31/8 (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Ngày 1 - 2/9, Hà Nội giảm mưa, có lúc nắng nhẹ.

ft1464.jpg
Thục Hân
#áp thấp nhiệt đới trên biển đông #thời tiết hà nội #ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới #dự báo mưa hà nội #hà nội hôm nào mưa #mưa diện rộng

