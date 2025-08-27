Hình ảnh siêu âm được bán trên mạng ở Nhật, trở thành công cụ lừa đảo khó tin

HHTO - Trên một sàn thương mại điện tử lớn ở Nhật Bản, có nhiều người bán những hình ảnh siêu âm, khách hàng mua những hình ảnh đó còn có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin. Trong tay những khách hàng đó, những hình ảnh này trở thành công cụ lừa đảo khó tưởng tượng.

Một số cư dân mạng ở Nhật đã phát hiện ra rằng trên sàn thương mại điện tử nổi tiếng Mercari có những shop bán hình ảnh siêu âm thai. Chỉ cần tìm theo từ khóa đơn giản là khách hàng có thể tìm được hình ảnh siêu âm “thai 7 tuần” với giá khoảng 6.000 yen (gần 1,1 triệu đồng), hoặc phiên bản “thai 5 tuần” với giá 3.000 yen (gần 540.000 đồng).

Trong phần miêu tả sản phẩm, các shop đó còn cho biết có thể chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu của khách, chẳng hạn như tên và ngày tháng.

Người dùng dễ dàng tìm thấy các hình ảnh siêu âm được bán trên một sàn thương mại điện tử lớn ở Nhật Bản. Ảnh: Nikkei.

Nhưng tại sao lại có người bán và người mua “sản phẩm” như thế này?

Đã có những báo cáo rằng các hình ảnh đó được dùng làm “công cụ lừa đảo”: Có những cô gái mua hình ảnh siêu âm như trên để gửi cho những người đàn ông có mối quan hệ tình cảm với họ nhằm tống tiền theo cách này hay cách khác, tùy hoàn cảnh, theo Nikkei.

Ngày 25/8, Mercari đã xác nhận rằng họ sẽ bắt đầu gỡ tất cả những sản phẩm hình ảnh siêu âm khỏi sàn thương mại của họ và cấm bán hình ảnh siêu âm từ ngày 1/9/2025. Những người bán đang bán hình ảnh siêu âm được đề nghị gỡ sản phẩm ngay lập tức.

Công ty Mercari giải thích, việc bán những sản phẩm này là không phù hợp với quy định của sàn thương mại, và những quy định này liên tục được xem xét, cập nhật.

Những mục có thể chỉnh sửa trên hình ảnh siêu âm được bán trên mạng: Tên người, ngày tháng, tuổi thai (khoanh màu vàng). Ảnh: X.

Trang Nikkei viết, mặc dù Mercari thông báo như trên nhưng sau ngày 25/8, vẫn có hình ảnh siêu âm đang được đăng bán. Trước tình hình này, Mercari nói sẽ dùng AI để phát hiện và gỡ các sản phẩm đó.

Quả thật là trong thời công nghệ, có những hình thức lừa đảo rất mới và rất khó tưởng tượng, nên người dùng cần liên tục cập nhật thông tin từ truyền thông và các cơ quan chức năng, đồng thời tự nâng cao khả năng phân tích của bản thân để cố gắng tránh bị lừa.