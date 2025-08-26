Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo hoàn lưu bão số 5 Kajiki gây mưa đến bao giờ, hôm nào Hà Nội hết mưa?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, nhiều tỉnh thành ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đã có mưa rất to. Ngay cả khi bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) thì hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục gây mưa. Bao giờ thì mưa do ảnh hưởng của bão sẽ giảm, hôm nào Hà Nội tạnh mưa?

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki (đã suy yếu thành ATNĐ trên khu vực Trung Lào vào sáng sớm ngày 26/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta), nhiều tỉnh thành đã có mưa to đến rất to.

Tính từ 7h tối 25/8 đến sáng sớm 26/8 thì lượng mưa ở Thông Thụ (Nghệ An) là 239,2 mm, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là 239,2 mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) là 212,8 mm, Thạch Thất (Hà Nội) là 254,4 mm… Tức là trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay thì ở Thủ đô Hà Nội mưa nhiều nhất, còn nhiều hơn cả những khu vực gần tâm bão.

Dự báo từ chiều đến tối nay, 26/8, mưa có thể giảm dần ở Bắc Trung Bộ. Ở Hà Nội mưa cũng sẽ giảm nhưng giảm chậm, sẽ vẫn lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, lúc tạnh (ngắn).

rain-aug26-1700.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều đến chiều tối nay, 26/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày 27/8, ở Hà Nội mưa tiếp tục giảm dù cũng vẫn không hết hẳn, nhưng những khoảng thời gian mưa ngắn lại và những khoảng thời gian tạnh dài hơn. Phải đến ngày 28/8, Hà Nội mới giảm mưa rõ ràng hơn, dự báo sẽ có mưa rải rác, nhìn chung là tập trung vào đêm và sáng sớm, còn trong ngày có thể có những lúc trời hửng nắng. Dù sao, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa vì mưa có thể xảy ra ở từng khu vực vào bất kỳ lúc nào.

rain-aug27-0700.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng sớm mai, 27/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày sau đó, mưa vẫn không hết hẳn và trời cũng sẽ không khô ráo hẳn, thời tiết có thể khá phức tạp, nhưng ở Hà Nội dự báo sẽ không mưa cả ngày nữa mà mưa tập trung vào tối, đêm và rạng sáng.

ft1464.jpg
Thục Hân
#bão số 5 kajiki #ảnh hưởng bão số 5 #thời tiết hà nội #mưa đến bao giờ #bao giờ hà nội hết mưa #dự báo mưa hà nội #hoàn lưu bão số 5 #bão số 5 đã tan chưa

Xem thêm

Cùng chuyên mục