Dự báo hoàn lưu bão số 5 Kajiki gây mưa đến bao giờ, hôm nào Hà Nội hết mưa?

HHTO - Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, nhiều tỉnh thành ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đã có mưa rất to. Ngay cả khi bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) thì hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục gây mưa. Bao giờ thì mưa do ảnh hưởng của bão sẽ giảm, hôm nào Hà Nội tạnh mưa?

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki (đã suy yếu thành ATNĐ trên khu vực Trung Lào vào sáng sớm ngày 26/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta), nhiều tỉnh thành đã có mưa to đến rất to.

Tính từ 7h tối 25/8 đến sáng sớm 26/8 thì lượng mưa ở Thông Thụ (Nghệ An) là 239,2 mm, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là 239,2 mm, Vạn Xuân (Thanh Hóa) là 212,8 mm, Thạch Thất (Hà Nội) là 254,4 mm… Tức là trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay thì ở Thủ đô Hà Nội mưa nhiều nhất, còn nhiều hơn cả những khu vực gần tâm bão.

Dự báo từ chiều đến tối nay, 26/8, mưa có thể giảm dần ở Bắc Trung Bộ. Ở Hà Nội mưa cũng sẽ giảm nhưng giảm chậm, sẽ vẫn lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, lúc tạnh (ngắn).

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào chiều đến chiều tối nay, 26/8 (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày 27/8, ở Hà Nội mưa tiếp tục giảm dù cũng vẫn không hết hẳn, nhưng những khoảng thời gian mưa ngắn lại và những khoảng thời gian tạnh dài hơn. Phải đến ngày 28/8, Hà Nội mới giảm mưa rõ ràng hơn, dự báo sẽ có mưa rải rác, nhìn chung là tập trung vào đêm và sáng sớm, còn trong ngày có thể có những lúc trời hửng nắng. Dù sao, người dân ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa vì mưa có thể xảy ra ở từng khu vực vào bất kỳ lúc nào.

Dự báo mưa ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng sớm mai, 27/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong những ngày sau đó, mưa vẫn không hết hẳn và trời cũng sẽ không khô ráo hẳn, thời tiết có thể khá phức tạp, nhưng ở Hà Nội dự báo sẽ không mưa cả ngày nữa mà mưa tập trung vào tối, đêm và rạng sáng.