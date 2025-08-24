Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mây vảy cá trên bầu trời Nghệ An có thể báo hiệu gì mà gọi là “mây cảnh báo”?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên bầu trời Nghệ An đã xuất hiện mây giống như vảy cá, dù vẫn là mây trắng trên nền trời xanh nhưng trông rất lạ mắt. Đây là loại mây gì và nó có thể báo hiệu điều gì về thời tiết, đặc biệt là khi bão số 5 Kajiki đang đi hướng về phía miền Trung nước ta?

Trong khi bão số 5 Kajiki đang mạnh lên và di chuyển hướng về phía miền Trung, trên bầu trời Nghệ An vào sáng 24/8 đã xuất hiện loại mây lạ, trông vừa như những gợn sóng, vừa như vảy cá.

Một số nguồn tin cho rằng đây là “mây vảy rồng” hoặc là vệt ngưng tụ từ khói do máy bay tạo ra. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đây là mây trung tích, với đặc trưng là tạo thành những “hàng” hoặc mẫu hình như gợn sóng trên bầu trời.

scales.jpg
Mây như vảy cá trên bầu trời Nghệ An sáng 24/8. Ảnh: Facebook Thời tiết Đà Nẵng.

Theo trang web của ĐH Illinois (Mỹ), mây trung tích thường hình thành từ việc không khí dần bốc lên cao trước khi có không khí lạnh hơn tới. Sự xuất hiện của mây trung tích trên bầu trời vào một ngày trời nóng/ ấm và ẩm thường cho biết sắp có dông, bão trong khoảng 24 giờ tiếp theo. Loại mây này có thể xuất hiện cách tâm bão hàng trăm km.

Vì mây trung tích có thể là dấu hiệu thay đổi thời tiết (cả về nhiệt độ, gió, mưa), có khả năng có dông, bão, nên đôi khi nó được gọi là “mây cảnh báo”. Và mặc dù bản thân mây trung tích thường không tạo ra mưa, nhưng có thể cho biết là sắp có mưa, thậm chí mưa to.

aus.jpg
Một dạng mây vảy cá ở Queensland (Australia) đầu tháng 8. Ảnh: Elayne Carpenter.

Bầu trời khi có nhiều mây trung tích trông giống vảy cá thường được gọi là “bầu trời cá thu”. Có một câu tục ngữ cổ về thời tiết bằng tiếng Anh về hiện tượng này, có thể tạm dịch là:

“Mây vảy cá, mây vảy cá,

Mưa chẳng lâu, nắng mau qua”.

Câu trên thể hiện rằng thời tiết sớm có sự thay đổi so với hiện tại.

Trong bối cảnh bão số 5 Kajiki đang đi về phía miền Trung, việc mây vảy cá xuất hiện có thể cho thấy là rìa ngoài của bão đã bắt đầu ảnh hưởng đến khí quyển ở khu vực Nghệ An, làm tăng độ ẩm và sự thiếu ổn định của không khí.

track-aug24-1100.jpg
Dự báo bão số 5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta. Ảnh: NCHMF.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trong ngày 25/8, ở khoảng Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị. Bão số 5 rất mạnh, có thể tới cấp 13 - 14 (sức gió 134 - 166 km/h), mong bà con ở các tỉnh nêu trên và các tỉnh thành lân cận lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai an toàn.

ft1464.jpg
Thục Hân
#mây vảy cá #hiện tượng lạ trên bầu trời #mây báo bão #bão số 5 vào đâu #dấu hiệu thay đổi thời tiết

