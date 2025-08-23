Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo bão số 5 sắp hình thành, có thể mạnh lên cấp 12 khi đến gần miền Trung

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5 ngay trong hôm nay, tên quốc tế là bão Kajiki. Điều đáng lo là theo các mô hình dự báo mới nhất thì càng đến gần nước ta, bão càng mạnh lên và có thể đạt cấp 12 - 14 khi áp sát miền Trung.

Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đề cập trong các bản tin trước hiện đang di chuyển khá nhanh và không chỉ vậy, dự báo nó mạnh lên cũng khá nhanh. Ở Philippines gọi đây là ATNĐ Isang.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, ATNĐ này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mạnh lên thành bão ngay trong hôm nay, 23/8, và sẽ đổ bộ nước ta vào khoảng ngày 25/8. Trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 5 theo cách gọi của nước ta, còn tên quốc tế của nó là bão Kajiki.

track.jpg
Vị trí và đường đi dự báo của ATNĐ Isang, sẽ sớm mạnh lên thành cơn bão số 5 Kajiki. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Điều đáng lo là hiện tại, tất cả các mô hình lớn của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản đều dự báo bão càng đến gần nước ta càng mạnh, sức gió sẽ đạt mức 126 - 140 km/h (cấp 12 - 13) khi áp sát miền Trung, có mô hình còn dự báo bão sẽ đạt cấp 14.

Hiện tại, các mô hình lớn đều đã thống nhất trong nhận định bão sẽ đổ bộ ở khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, hoặc có thể ở giữa Hà Tĩnh - Quảng Trị. Ngoài khu vực này, các tỉnh thành lân cận và cả nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự báo sẽ có mưa to do ảnh hưởng của bão, có khả năng từ tối mai, 24/8.

jma.jpg
Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) về đường đi và cường độ của ATNĐ/ bão Kajiki. Ảnh: Windy, JMA.

Dự báo bão có thể còn thay đổi, nhưng khả năng cao là khi hình thành và áp sát bờ biển nước ta, bão Kajiki sẽ là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo trên nên có kế hoạch chuẩn bị ngay từ bây giờ, đồng thời theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai an toàn.

ft1464.jpg
Thục Hân
#bão số 5 kajiki #bão số 5 2025 #dự báo bão số 5 #bão số 5 vào đâu #bão số 5 cấp mấy #tin bão số 5 #đường đi của bão số 5 #hôm nào bão về #bão số 5 mới nhất #bão số 5 có vào Việt Nam không #bão số 5 có mạnh không

Xem thêm

Cùng chuyên mục