Dự báo bão số 5 sắp hình thành, có thể mạnh lên cấp 12 khi đến gần miền Trung

HHTO - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo sẽ mạnh lên thành cơn bão số 5 ngay trong hôm nay, tên quốc tế là bão Kajiki. Điều đáng lo là theo các mô hình dự báo mới nhất thì càng đến gần nước ta, bão càng mạnh lên và có thể đạt cấp 12 - 14 khi áp sát miền Trung.

Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đề cập trong các bản tin trước hiện đang di chuyển khá nhanh và không chỉ vậy, dự báo nó mạnh lên cũng khá nhanh. Ở Philippines gọi đây là ATNĐ Isang.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, ATNĐ này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mạnh lên thành bão ngay trong hôm nay, 23/8, và sẽ đổ bộ nước ta vào khoảng ngày 25/8. Trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 5 theo cách gọi của nước ta, còn tên quốc tế của nó là bão Kajiki.

Vị trí và đường đi dự báo của ATNĐ Isang, sẽ sớm mạnh lên thành cơn bão số 5 Kajiki. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Điều đáng lo là hiện tại, tất cả các mô hình lớn của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản đều dự báo bão càng đến gần nước ta càng mạnh, sức gió sẽ đạt mức 126 - 140 km/h (cấp 12 - 13) khi áp sát miền Trung, có mô hình còn dự báo bão sẽ đạt cấp 14.

Hiện tại, các mô hình lớn đều đã thống nhất trong nhận định bão sẽ đổ bộ ở khoảng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, hoặc có thể ở giữa Hà Tĩnh - Quảng Trị. Ngoài khu vực này, các tỉnh thành lân cận và cả nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, dự báo sẽ có mưa to do ảnh hưởng của bão, có khả năng từ tối mai, 24/8.

Dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) về đường đi và cường độ của ATNĐ/ bão Kajiki. Ảnh: Windy, JMA.

Dự báo bão có thể còn thay đổi, nhưng khả năng cao là khi hình thành và áp sát bờ biển nước ta, bão Kajiki sẽ là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm. Vì vậy, người dân ở các khu vực trong dự báo trên nên có kế hoạch chuẩn bị ngay từ bây giờ, đồng thời theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để phòng chống thiên tai an toàn.