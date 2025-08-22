Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Biển Đông có thể sớm đón cơn bão số 5, dự báo đường đi và cường độ thế nào?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vùng áp thấp gần Philippines được dự báo sẽ đi vào Biển Đông ngay trong tối đến đêm nay rồi mạnh dần lên. Phần lớn các mô hình đã nhận định nó sẽ sớm trở thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão, nếu vậy, đây sẽ là cơn bão số 5 theo cách gọi của nước ta. Nó có thể đạt đến cường độ nào và di chuyển hướng vào đâu?

Vùng áp thấp ký hiệu 90W, đã đề cập trong bản tin trước, được dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ngay trong hôm nay, 22/8, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), thông tin được đăng trên trang Inquirer. Đến tối/ đêm nay hoặc rạng sáng mai, dự báo 90W sẽ đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, hiện môi trường đang thuận lợi cho sự phát triển của 90W, với độ đứt gió thấp và bề mặt nước biển rất ấm (30 - 31oC). JTWC nhận định, 90W sẽ sớm đổ bộ đảo Luzon (Philippines). Các mô hình hiện tại đều thống nhất rằng sau đó, 90W sẽ di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và tăng cường độ.

Phần lớn các mô hình cho rằng 90W sẽ trở thành bão ở Biển Đông, trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 5 năm 2025 theo cách gọi của nước ta.

lpa-jtwc.jpg
Vị trí của vùng áp thấp 90W vào sáng nay, 22/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

90W có vẻ di chuyển nhanh hơn so với những dự báo ban đầu và hiện tại, 3 mô hình - ICON của Đức (chính xác trong hạn ngắn), GFS của Mỹ (Hệ thống Dự báo Toàn cầu (có độ tin cậy cao trong dự báo bão và hạn dài) và ECMWF của châu Âu - đều thống nhất rằng ATNĐ/ bão sẽ di chuyển hướng về phía miền Trung nước ta, có khả năng trong khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Theo mô hình ICON, 90W sẽ là ATNĐ khi đến sát miền Trung nước ta, sức gió khoảng 50 km/h (cấp 7). Mô hình GFS lại dự báo sẽ có bão số 5 và là cơn bão rất mạnh, sức gió lên đến 160 km/h (cấp 14) khi đến gần miền Trung. Còn ECMWF dự báo ở khoảng giữa, là bão sẽ có sức gió khoảng hơn 80 km/h (cấp 9) khi áp sát bờ biển nước ta.

Cả ba mô hình nói trên đều dự báo ATNĐ/ bão sẽ đến sát miền Trung vào ngày 25/8, nên độ chắc chắn trong dự báo này là khá cao. Nếu thành bão, 90W dự kiến sẽ có tên quốc tế là bão Kajiki.

gfs.jpg
GFS của Mỹ - mô hình vốn được đánh giá cao trong dự báo bão - có nhận định đáng ngại nhất về 90W (sau có thể trở thành bão số 5). Trong ảnh là dự báo của GFS cho khuya ngày 25, rạng sáng ngày 26/8. Ảnh: Ventusky, GFS.

Mặc dù dự báo về ATNĐ/ bão luôn có nhiều thay đổi, nhưng mong bà con ở các tỉnh thành trong dự báo và cả các khu vực lân cận lưu ý theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai hiệu quả, an toàn.

fb1463.jpg
Thục Hân
#áp thấp vào biển đông #tin bão mới nhất #dự báo bão #đường đi của bão #cường độ bão #vùng ảnh hưởng của bão #dự báo thời tiết #áp thấp nhiệt đới #biển đông sắp có bão #sắp có bão trên biển đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục