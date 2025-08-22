Biển Đông có thể sớm đón cơn bão số 5, dự báo đường đi và cường độ thế nào?

HHTO - Vùng áp thấp gần Philippines được dự báo sẽ đi vào Biển Đông ngay trong tối đến đêm nay rồi mạnh dần lên. Phần lớn các mô hình đã nhận định nó sẽ sớm trở thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão, nếu vậy, đây sẽ là cơn bão số 5 theo cách gọi của nước ta. Nó có thể đạt đến cường độ nào và di chuyển hướng vào đâu?

Vùng áp thấp ký hiệu 90W, đã đề cập trong bản tin trước, được dự báo sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ngay trong hôm nay, 22/8, theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), thông tin được đăng trên trang Inquirer. Đến tối/ đêm nay hoặc rạng sáng mai, dự báo 90W sẽ đi vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ, hiện môi trường đang thuận lợi cho sự phát triển của 90W, với độ đứt gió thấp và bề mặt nước biển rất ấm (30 - 31oC). JTWC nhận định, 90W sẽ sớm đổ bộ đảo Luzon (Philippines). Các mô hình hiện tại đều thống nhất rằng sau đó, 90W sẽ di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và tăng cường độ.

Phần lớn các mô hình cho rằng 90W sẽ trở thành bão ở Biển Đông, trong trường hợp này, đây sẽ là cơn bão số 5 năm 2025 theo cách gọi của nước ta.

Vị trí của vùng áp thấp 90W vào sáng nay, 22/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

90W có vẻ di chuyển nhanh hơn so với những dự báo ban đầu và hiện tại, 3 mô hình - ICON của Đức (chính xác trong hạn ngắn), GFS của Mỹ (Hệ thống Dự báo Toàn cầu (có độ tin cậy cao trong dự báo bão và hạn dài) và ECMWF của châu Âu - đều thống nhất rằng ATNĐ/ bão sẽ di chuyển hướng về phía miền Trung nước ta, có khả năng trong khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Theo mô hình ICON, 90W sẽ là ATNĐ khi đến sát miền Trung nước ta, sức gió khoảng 50 km/h (cấp 7). Mô hình GFS lại dự báo sẽ có bão số 5 và là cơn bão rất mạnh, sức gió lên đến 160 km/h (cấp 14) khi đến gần miền Trung. Còn ECMWF dự báo ở khoảng giữa, là bão sẽ có sức gió khoảng hơn 80 km/h (cấp 9) khi áp sát bờ biển nước ta.

Cả ba mô hình nói trên đều dự báo ATNĐ/ bão sẽ đến sát miền Trung vào ngày 25/8, nên độ chắc chắn trong dự báo này là khá cao. Nếu thành bão, 90W dự kiến sẽ có tên quốc tế là bão Kajiki.

GFS của Mỹ - mô hình vốn được đánh giá cao trong dự báo bão - có nhận định đáng ngại nhất về 90W (sau có thể trở thành bão số 5). Trong ảnh là dự báo của GFS cho khuya ngày 25, rạng sáng ngày 26/8. Ảnh: Ventusky, GFS.

Mặc dù dự báo về ATNĐ/ bão luôn có nhiều thay đổi, nhưng mong bà con ở các tỉnh thành trong dự báo và cả các khu vực lân cận lưu ý theo dõi thông báo và hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để phòng chống thiên tai hiệu quả, an toàn.