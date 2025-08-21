Xe tải cháy rực ở Ả Rập Xê-út: Đằng sau là hành động bất ngờ, ai cũng cảm động

HHTO - Nhiều người đã rất sợ hãi khi nhìn thấy một chiếc xe tải đang bốc cháy rừng rực chạy trên đường ở Ả Rập Xê-út. Ai cũng thấy sự việc này là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hóa ra, đằng sau đó là một câu chuyện tử tế khó tin.

Trong rất nhiều trường hợp, sự can đảm chính là sẵn sàng ở lại nếu cần thiết, trong một tình huống mà ai cũng muốn tránh xa.

Mới đây, một người đàn ông hơn 40 tuổi ở Ả Rập Xê-út đã thể hiện sự can đảm khó tin như vậy khi nhìn thấy một chiếc xe tải bốc cháy gần một trạm xăng ở tỉnh Riyadh.

Chiếc xe đó chở thức ăn chăn nuôi, đang cháy lớn trong khi gần đó là những thùng xăng. Tại trạm xăng đang đông người, ai cũng sợ hãi, tìm cách bỏ chạy.

Nhưng anh Maher Fahd Al Dalbahi thì không. Anh lập tức nhảy lên ghế lái của chiếc xe tải đang cháy, lái nó tránh xa trạm xăng, theo trang Gulf News.

Đây là video:

Nguồn: Al Khaleej.

Sau đó, các đội cứu hộ đã có mặt và dập được lửa.

Hành động kịp thời của anh Al Dalbahi đã ngăn được điều có thể là một tai họa - nếu xảy ra cháy, nổ ở trạm xăng. Nhưng bản thân anh phải chịu nhiều vết bỏng nghiêm trọng trên mặt, đầu và chân tay. Anh đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và mặc dù các vết thương khá nặng nhưng tình trạng của anh đã ổn định, theo Arab News.

Anh Al Dalbahi kể lại: “Tôi đang trên đường về nhà, vừa dừng lại ở một cửa hàng gần trạm xăng thì thấy cái xe tải cháy rực. Tài xế không thể dập lửa (nên đã bỏ xe để chạy). Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để cái xe tránh xa trạm xăng và cứu nhiều người ở đó”.

Chiếc xe bốc cháy được lái ra xa trạm xăng. Ảnh: Al Khaleej.

Hành động tử tế của anh Al Dalbahi khiến cư dân mạng không chỉ ở Ả Rập Xê-út mà nhiều nước khác cũng chú ý và khen ngợi.

Phó Thống đốc của Riyadh đã yêu cầu bệnh viện điều trị cho anh Al Dalbahi theo chế độ cao cấp nhất.