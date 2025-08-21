Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Xe tải cháy rực ở Ả Rập Xê-út: Đằng sau là hành động bất ngờ, ai cũng cảm động

Thục Hân

HHTO - Nhiều người đã rất sợ hãi khi nhìn thấy một chiếc xe tải đang bốc cháy rừng rực chạy trên đường ở Ả Rập Xê-út. Ai cũng thấy sự việc này là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hóa ra, đằng sau đó là một câu chuyện tử tế khó tin.

Trong rất nhiều trường hợp, sự can đảm chính là sẵn sàng ở lại nếu cần thiết, trong một tình huống mà ai cũng muốn tránh xa.

Mới đây, một người đàn ông hơn 40 tuổi ở Ả Rập Xê-út đã thể hiện sự can đảm khó tin như vậy khi nhìn thấy một chiếc xe tải bốc cháy gần một trạm xăng ở tỉnh Riyadh.

Chiếc xe đó chở thức ăn chăn nuôi, đang cháy lớn trong khi gần đó là những thùng xăng. Tại trạm xăng đang đông người, ai cũng sợ hãi, tìm cách bỏ chạy.

Nhưng anh Maher Fahd Al Dalbahi thì không. Anh lập tức nhảy lên ghế lái của chiếc xe tải đang cháy, lái nó tránh xa trạm xăng, theo trang Gulf News.

Đây là video:

Nguồn: Al Khaleej.

Sau đó, các đội cứu hộ đã có mặt và dập được lửa.

Hành động kịp thời của anh Al Dalbahi đã ngăn được điều có thể là một tai họa - nếu xảy ra cháy, nổ ở trạm xăng. Nhưng bản thân anh phải chịu nhiều vết bỏng nghiêm trọng trên mặt, đầu và chân tay. Anh đã được đưa đến bệnh viện ngay sau đó và mặc dù các vết thương khá nặng nhưng tình trạng của anh đã ổn định, theo Arab News.

Anh Al Dalbahi kể lại: “Tôi đang trên đường về nhà, vừa dừng lại ở một cửa hàng gần trạm xăng thì thấy cái xe tải cháy rực. Tài xế không thể dập lửa (nên đã bỏ xe để chạy). Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để cái xe tránh xa trạm xăng và cứu nhiều người ở đó”.

truck.jpg
Chiếc xe bốc cháy được lái ra xa trạm xăng. Ảnh: Al Khaleej.

Hành động tử tế của anh Al Dalbahi khiến cư dân mạng không chỉ ở Ả Rập Xê-út mà nhiều nước khác cũng chú ý và khen ngợi.

Phó Thống đốc của Riyadh đã yêu cầu bệnh viện điều trị cho anh Al Dalbahi theo chế độ cao cấp nhất.

ft1465.jpg
Thục Hân
#ô tô bốc cháy #xe tải bốc cháy #hành động tử tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục