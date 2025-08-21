Dự báo áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và mạnh lên, có thể hướng vào đâu?

HHTO - Nhiều mô hình đều đã đưa ra dự báo là áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ di chuyển vào Biển Đông trong cuối tuần này, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Theo các dự báo hiện tại thì ATNĐ/ bão có thể đi về phía vùng nào của nước ta?

Vùng áp thấp đã đề cập trong một bản tin trước hiện đã đi vào Vùng trách nhiệm của Philippines (PAR).

Sáng nay, 21/8, vùng áp thấp này - ký hiệu là 90W - đang ở phía Đông của đảo Luzon (Philippines). Theo trang Inquirer của Philippines, khả năng phát triển thành ATNĐ hoặc bão trong 24 giờ tới của 90W là ở mức trung bình, tức là nó có thể mạnh lên thành ATNĐ hoặc bão sau 24 giờ tới. Dự báo 90W sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây - Tây Bắc trong vài ngày tới.

Vị trí của 90W lúc sáng 21/8. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari.

Đến sáng nay, các mô hình ICON của Đức (chính xác trong dự báo gần), GFS của Mỹ (Hệ thống Dự báo Toàn cầu, được coi là rất đáng tin cậy trong dự báo bão và dự báo xa) và ECMWF của châu Âu đều thống nhất trong dự báo là 90W sẽ mạnh dần lên và di chuyển vào Biển Đông ngay trong cuối tuần này, có thể trở thành ATNĐ.

Tại Biển Đông, dự báo 90W tiếp tục mạnh lên và đi hướng về phía nước ta.

Theo mô hình ICON, 90W sẽ đến sát khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị của nước ta vào khoảng ngày 27/8, lúc đó nó có thể là bão cấp 12, sức gió hơn 120 km/h.

Dự báo của mô hình ICON cho ngày 27/8 (thứ Tư tuần sau). Ảnh: Ventusky, ICON.

Mô hình GFS dự báo, 90W sẽ đến sát khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng của nước ta vào khoảng ngày 27/8, lúc đó nó có thể là bão cấp 10, sức gió hơn 80 km/h.

Còn ECMWF cho rằng, 90W sẽ đi nhanh hơn, đến sát khu vực Thanh Hóa - Nghệ An của nước ta vào khoảng ngày 26/8, lúc đó nó có thể là ATNĐ. Điều này có thể được giải thích là nếu 90W đi nhanh thì nó không mạnh được lên nhiều như khi nó đi chậm, bởi nếu đi chậm thì nó có nhiều thời gian hơn để tích tụ năng lượng từ nước biển ấm.

Dự báo của mô hình GFS cho ngày 27/8 (thứ Tư tuần sau). Ảnh: Ventusky, GFS.

Với dự báo của các mô hình lớn như trên, có thể thấy khả năng ATNĐ sẽ đi vào Biển Đông trong cuối tuần này là cao, chưa chắc chắn sau đó nó vẫn là ATNĐ hay mạnh lên thành bão nhưng có khả năng nó đi hướng về phía nước ta.

Dù dự báo ATNĐ/ bão còn nhiều thay đổi nhưng tư duy phòng chống thiên tai là không thể thiếu, nên mong bà con ở các khu vực trong các dự báo trên lưu ý theo dõi và thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương trong những ngày tới để có biện pháp ứng phó phù hợp, giữ an toàn.