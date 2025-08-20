Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/8 theo giờ: Giảm nhiệt nhưng oi bức, dễ mưa hơn

HHTO - Hà Nội có khả năng còn mưa rải rác kéo dài, mỗi thời điểm và mỗi địa điểm trong thành phố đều có thể lúc mưa lúc tạnh. Vì vậy, việc nắm được dự báo thời tiết theo giờ có thể giúp mỗi người sắp xếp các kế hoạch, công việc phù hợp, hiệu quả nhất có thể.

Sau những ngày nhiều mưa, Hà Nội đã có nắng từ sớm vào sáng nay, 20/8. Nhưng dự báo là trong đợt này, nắng sẽ không duy trì được nhiều ngày như mưa.

Mặc dù vẫn có thể có mưa nhỏ rải rác nhưng hôm nay ở Hà Nội nếu có địa điểm có mưa thì cũng ít và nhanh tạnh. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều có thể lên đến 39 - 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và đầu giờ chiều nay, 20/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nếu tính trong đợt mưa nhiều ngày này thì hôm nay có lẽ được coi là một ngày nhiều nắng ở Hà Nội. Đến mai, 21/8, dự báo nắng giảm và nhiệt độ cũng giảm, nhưng độ oi bức có thể tăng do độ ẩm tăng, trời vẫn có mưa rải rác và khả năng mưa cao hơn hôm nay.

Mưa ở Hà Nội trong ngày mai có thể cũng không nhiều, chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm, có thể có mưa rào. Dù sao, người dân ra ngoài vẫn nên luôn mang theo đồ che mưa vì những ngày này dễ có mưa bất chợt và gián đoạn, xảy ra vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào.

Đây là bảng dự báo thời tiết theo giờ ở Hà Nội cho ngày 21/8 (từ 5h sáng đến 7h tối):

Ảnh: HHT, Time and Date. Nguồn dự báo: Time and Date, Zoom Earth/ ICON.

Qua bảng dự báo thời tiết Hà Nội theo giờ, có thể thấy trong ngày 21/8 có lúc nhiều mây, có lúc hơi hửng nắng, có lúc mưa nhưng lượng mưa ít, gió chủ yếu là hướng Đông - Đông Nam mang theo hơi ẩm.

Những ngày tiếp theo, ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng dự báo vẫn chưa hết mưa.