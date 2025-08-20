Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/8 theo giờ: Giảm nhiệt nhưng oi bức, dễ mưa hơn

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hà Nội có khả năng còn mưa rải rác kéo dài, mỗi thời điểm và mỗi địa điểm trong thành phố đều có thể lúc mưa lúc tạnh. Vì vậy, việc nắm được dự báo thời tiết theo giờ có thể giúp mỗi người sắp xếp các kế hoạch, công việc phù hợp, hiệu quả nhất có thể.

Sau những ngày nhiều mưa, Hà Nội đã có nắng từ sớm vào sáng nay, 20/8. Nhưng dự báo là trong đợt này, nắng sẽ không duy trì được nhiều ngày như mưa.

Mặc dù vẫn có thể có mưa nhỏ rải rác nhưng hôm nay ở Hà Nội nếu có địa điểm có mưa thì cũng ít và nhanh tạnh. Nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và đầu giờ chiều có thể lên đến 39 - 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

temp-aug20-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và đầu giờ chiều nay, 20/8. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nếu tính trong đợt mưa nhiều ngày này thì hôm nay có lẽ được coi là một ngày nhiều nắng ở Hà Nội. Đến mai, 21/8, dự báo nắng giảm và nhiệt độ cũng giảm, nhưng độ oi bức có thể tăng do độ ẩm tăng, trời vẫn có mưa rải rác và khả năng mưa cao hơn hôm nay.

Mưa ở Hà Nội trong ngày mai có thể cũng không nhiều, chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm, có thể có mưa rào. Dù sao, người dân ra ngoài vẫn nên luôn mang theo đồ che mưa vì những ngày này dễ có mưa bất chợt và gián đoạn, xảy ra vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào.

Đây là bảng dự báo thời tiết theo giờ ở Hà Nội cho ngày 21/8 (từ 5h sáng đến 7h tối):

htemp-aug21-hn.jpg
Ảnh: HHT, Time and Date. Nguồn dự báo: Time and Date, Zoom Earth/ ICON.

Qua bảng dự báo thời tiết Hà Nội theo giờ, có thể thấy trong ngày 21/8 có lúc nhiều mây, có lúc hơi hửng nắng, có lúc mưa nhưng lượng mưa ít, gió chủ yếu là hướng Đông - Đông Nam mang theo hơi ẩm.

Những ngày tiếp theo, ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng dự báo vẫn chưa hết mưa.

fb1463.jpg
Thục Hân
#thời tiết hà nội #nhiệt độ hà nội #dự báo thời tiết hà nội ngày mai #thời tiết hà nội theo giờ #hà nội ngày mai mưa không #ngày mai hà nội bao nhiêu độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục