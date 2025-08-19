Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Vụ du khách mất tích ở rừng Cúc Phương: Dòng chữ trên vách đá có thể là gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong khi tìm kiếm du khách Nguyễn Quốc Mạnh mất tích ở rừng Cúc Phương, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ nghi là của anh Mạnh, được khắc trên một vách đá. Dòng chữ này có thể có ý nghĩa gì và vì lý do gì nó được khắc lên vách?

Anh Nguyễn Quốc Mạnh, sinh năm 1992, quê Hải Phòng, đã mất tích ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đến nay đã 5 ngày mà vẫn chưa được tìm thấy.

Trong quá trình tìm kiếm quanh khu vực thác nước ở cách 2 - 3 km tính từ động Sơn Cung, lực lượng chức năng phát hiện dòng chữ được khắc trên vách đá sâu trong động: “34 HD, TM, 2025, HANG”, nghi là chữ do anh Mạnh khắc, theo Vietnamnet.

Những chữ và số này có thể có nghĩa là gì, nếu đây là chữ của nam du khách?

cucphuong-1.jpg
Chữ được phát hiện trên vách đá trong quá trình tìm kiếm du khách mất tích. Ảnh: Vietnamnet.

Theo phán đoán của nhiều cư dân mạng, số 34 có thể là ký hiệu biển số xe của tỉnh Hải Dương (cũ), trong trường hợp này thì chữ HD có thể mang nghĩa là “Hải Dương”.

Tuy nhiên, số 34 cũng có thể là tuổi của anh Mạnh (tính cả tuổi mụ) hoặc một con số có ý nghĩa riêng.

Một số cư dân mạng cho rằng chữ HD, rồi đến chữ TM, có nghĩa là “Hải Dương, Thanh Miện”, tức là đây là địa danh. Nhưng cũng có người “dịch” chữ “TM” là “Tìm Mạnh”.

Số 2025 thì khả năng lớn là năm nay.

Chữ tiếp theo là “HANG”, có thể cho thấy người viết để lại thông tin rằng mình đã đi vào hang. Nhưng cũng có người nói, đây có thể là một từ khác chứ chưa chắc là “HANG”, có thể đó là một cái tên, như “HÙNG” chẳng hạn.

cucphuong-2.jpg
Anh Nguyễn Quốc Mạnh một mình đi tham quan từ ngày 14/8 và mất tích từ hôm đó. Ảnh: SaoStar.

Nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu đây là chữ của anh Mạnh, thì trong khi bị lạc, tại sao anh không viết rõ ra để được tìm thấy mà lại viết kiểu “mật mã” như vậy. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý học thì trong lúc tìm cách sinh tồn do bị lạc, đôi khi con người sẽ có những suy nghĩ không giống bình thường và có thể để lại những dấu hiệu có ý nghĩa với riêng họ, chứ không nhất thiết có ý nghĩa theo cách hiểu của đa số người khác. Nhiều khi, những ký hiệu này có thể là một “mật mã” gì đó với một người đặc biệt đối với họ, hoặc cũng có thể chỉ là họ để lại dấu vết cho thấy họ đã từng có mặt ở đó.

Dù sao, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn đó là dòng chữ của anh Mạnh và việc tìm kiếm anh vẫn đang được tích cực thực hiện. Cán bộ ở Vườn quốc gia Cúc Phương nói, việc anh Mạnh mất tích là rất hiếm, vì trước đây thỉnh thoảng có du khách bị lạc thì đều nhanh chóng được tìm thấy.

fb1463.jpg
Thục Hân
#du khách mất tích ở rừng cúc phương #mất tích trong rừng cúc phương #nguyễn quốc mạnh mất tích #mất tích rừng cúc phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục