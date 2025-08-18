Cơn sốt "Chất nhờn ma quái" Slime trở lại: Trào lưu quen thuộc nhưng tiềm ẩn rủi ro

HHTO - Thời gian gần đây, những nội dung về slime dần lên xu hướng và thu hút nhiều bạn trẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Trước cú “comeback” bất ngờ của slime, người chơi cần lưu ý những điều này để đảm bảo an toàn.

Slime hay còn gọi là “chất nhờn ma quái”, là món đồ chơi có kết cấu mềm dẻo, dai và có thể dễ dàng thay đổi hình dạng tương tự như đất sét. Slime được tạo nên từ hai nguyên liệu chính là keo và Borax (hàn the) hoặc dung dịch rơ miệng (chứa natri borat). Tuỳ thuộc vào nhu cầu người chơi, có thể bỏ thêm kem dưỡng da, kem cạo râu, đất sét... để tăng độ mềm mịn và độ phồng của slime.

Người chơi có thể tự chế slime bằng cách trộn đều một số nguyên liệu với nhau. Ảnh: Live Science.

Chơi slime không chỉ để giải trí đơn thuần mà đối với các bạn trẻ, nó còn là phương pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Ngoài ra, việc tự trộn chế, tạo màu slime còn kích thích sự sáng tạo, tưởng tượng.

Slime du nhập và trở nên phổ biến tại Việt Nam vào khoảng năm 2018. Vào thời điểm đó, "chất nhờn ma quái" trở thành món đồ chơi được học sinh yêu thích.

Theo xu hướng lúc bấy giờ, rất nhiều bạn trẻ “khởi nghiệp” từ việc làm và bán slime. Trong số đó, phải kể đến những cái tên quen thuộc như: Yunikon Slime, Kikiwaka Slime, Jenny Slimey, Piggy Slime 18,...

Các sự kiện bán slime liên tục diễn ra thu hút nhiều tín đồ của "chất nhờn ma quái". Ảnh: sưu tầm.

Những đợt ra mắt slime mới luôn được đông đảo bạn trẻ theo dõi và ủng hộ. Thậm chí, những sự kiện pop-up slime còn thu hút đến hàng nghìn, chục nghìn bạn trẻ đến trải nghiệm.

Tuy nhiên, cùng với trào lưu chơi slime, các trường hợp tai nạn như: ngộ độc, bong tróc da tay,... do món đồ chơi này cũng xảy ra ngày càng nhiều, gây lo ngại về sự an toàn, đặc biệt với các em nhỏ.

Dù đã có giấy chứng nhận an toàn, các shop bán hàng và slime lúc bấy giờ cũng không thể lấy lại niềm tin và sự ưa thích của người chơi như lúc trước. Gần đây, khi những video hoài niệm về “thời kỳ hoàng kim của slime” lên xu hướng, nhiều bạn trẻ cũng quay trở lại làm và chơi slime.

Các video về slime vẫn thu hút rất nhiều lượt tương tác.

Trước cơn sốt slime đang "hot" trở lại, các bạn trẻ cần ghi nhớ một số lưu ý để slime trở thành món đồ chơi an toàn.

Borax là chất thường được dùng để làm đông slime, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây hại cho người chơi. Chất này dễ gây kích ứng da, đặc biệt đối với người có làn da nhạy cảm. Vì vậy, trước khi dùng, Borax cần được pha loãng theo công thức an toàn đã được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, người chơi cần phải nhớ rửa tay sạch sẽ sau khi chơi để tránh đưa các chất hoá học vào miệng và đường ruột. Tránh những nơi bán slime không có nhãn mác đáng tin cậy cùng những nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đối với trẻ em, phụ huynh cũng cần phải thường xuyên giám sát và theo dõi để con không ăn hay nuốt slime vì có thể gây nôn mửa hay thậm chí tệ hơn là ngộ độc khi tiêu thụ.