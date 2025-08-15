Bị phát hiện "treo đầu dê bán thịt chó", quán ăn Việt ở Anh buộc phải đóng cửa

HHTO - Các nhân viên kiểm tra ở London (Anh) đã phát hiện thịt chó trong tủ đông của một quán ăn Việt Nam, và sản phẩm đó được ghi bên ngoài là “thịt dê bọc lá”. Vụ việc này đã khiến quán ăn phải đóng cửa, một lần nữa là lời nhắc nhở về việc cần tuân thủ các quy định của nước sở tại dù kinh doanh ở bất kỳ đâu.

Quán ăn Việt có tên Pho Na ở London (Anh) đã phải đóng cửa sau khi bị phát hiện trong tủ đông có thịt chó, theo các trang Daily Mail và Metro của Anh.

Sản phẩm này được ghi bên ngoài là “thịt dê bọc lá”, nhưng khi các thanh tra về vệ sinh thực phẩm đem đi phân tích thì xác định đây là thịt chó chứ không phải dê, theo thông tin từ tòa án.

Quán Pho Na đã đóng cửa. Ảnh: Google Maps.

Chủ quán ăn này là ông Vuong Quoc Nguyen, 47 tuổi. Trước tòa án, ông Vuong đã phủ nhận việc vi phạm nhiều quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Luật sư bào chữa của ông Vuong khẳng định ông ấy không hề biết “thịt dê” là thịt chó, mà sản phẩm đó do một người khác cung cấp cho ông, đồng thời thứ này cũng không phải để bán cho khách ăn và cũng chưa từng được bán cho khách nào.

Trước khi việc này bị đưa lên báo chí, quán Pho Na được chấm 4,6* trên Google. Còn sau vụ việc, quán Pho Na đã đóng cửa, trên Google cũng ghi quán này là “đóng cửa vĩnh viễn”, có trang tin ghi là quán đã được bán cho người khác để mở cửa hàng khác. Ông Vuong thì sẽ lại phải ra tòa vào tháng 12 tới.

Hội đồng khu vực Lewisham ở London cho biết, vì vụ việc này vẫn đang trong quá trình xử lý nên họ không thể bình luận hay cung cấp thông tin gì khác.

Việc mua, bán thịt chó là không được phép ở Anh, và sự việc nói trên là một lời nhắc nhở nữa rằng dù đi đâu cũng cần phải tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ quy định của địa phương, nước sở tại.