Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Dự báo sắp có vùng áp thấp ở Biển Đông, mưa dông ở miền Bắc càng phức tạp

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo các mô hình dự báo lớn, sắp xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Nó có thể không đi hẳn vào đất liền nước ta, nhưng khiến mưa dông ở miền Bắc (và có thể cả ở Bắc Trung Bộ) thêm phức tạp và kéo dài nhiều ngày. Dự báo này cụ thể thế nào?

Toàn miền Bắc đã và đang có mưa, một số nơi mưa to đến rất to, do ảnh hưởng (gián tiếp) của tàn dư bão Podul - cơn bão đã đổ bộ Đài Loan và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) - cùng một số yếu tố khí tượng khác.

Dự báo đợt mưa này sẽ trở nên phức tạp hơn trong những ngày tới do ảnh hưởng của một vùng áp thấp trên Biển Đông.

Từ vài ngày trước, mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ đã dự báo về vùng áp thấp này, nhưng các mô hình khác thì chưa. Tuy nhiên, sáng nay, 15/8, ngoài GFS thì cả mô hình ICON của Đức và ECMWF (Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu) đều đã có dự báo tương tự. Như vậy, độ chắc chắn của dự báo này là khá cao.

lpa-aug16.jpg
Dự báo một vùng áp thấp sắp xuất hiện ở Biển Đông, ở khoảng khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: Windy, GFS.

Cụ thể, trong ngày mai, dự báo ở Biển Đông sẽ có một vùng áp thấp, có thể ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa. Mô hình GFS có dự báo “gắt” nhất về vùng áp thấp này, cho rằng nó có thể mạnh lên thành ATNĐ và đi vào Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất có thể lên tới 60 km/h (cấp 7).

Mô hình ICON và ECMWF thì dự báo vùng áp thấp có thể mạnh lên chạm mức ATNĐ, cũng có thể không, nhưng có khả năng đi về phía Nam của Trung Quốc.

Nhưng dù vùng áp thấp này có thành ATNĐ hay không và có đi vào Vịnh Bắc Bộ hay không thì một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nó vẫn khiến tình hình mưa dông ở miền Bắc nước ta (và có thể cả ở Bắc Trung Bộ) trở nên phức tạp hơn trong những ngày tới. Đồng thời, mưa dông có thể còn duy trì nhiều ngày.

rain-aug16-2200.jpg
Dự báo mưa ở một số tỉnh thành vào tối đến đêm mai, 16/8. Những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ. Ảnh: Ventusky, GFS.

Cuối tuần này và gần như cả tuần sau, nhiều tỉnh thành miền Bắc, đặc biệt là khu vực ven biển, và Bắc Trung Bộ có thể có mưa to đến rất to và dông. Có nguy cơ xảy ra mưa rất lớn trong khoảng thời gian ngắn (mưa cường suất lớn) gây ngập lụt, sạt lở, ngoài ra là nguy cơ dông gió mạnh. Vì vậy, người dân lưu ý theo dõi và thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ an toàn.

ft1465.jpg
Thục Hân
#thời tiết miền bắc #dự báo thời tiết hà nội #mưa dông miền bắc #áp thấp ở biển đông #mưa miền bắc đến bao giờ #mưa diện rộng miền bắc #mưa cường suất lớn là gì

Xem thêm

Cùng chuyên mục